Mumbai T20 League: मुंबई टी-२० लीगसाठी आज लिलाव; पुरुष अन् महिला विभागात २,४११ खेळाडूंचा समावेश

मुंबई : आयपीएलनंतर काही दिवसांत सुरू होणाऱ्या पुरुष आणि महिला मुंबई टी-२० लीगचे पडघम वाजले आहे. उद्या या दोन्ही लीगसाठी खेळाडूंचा महत्त्वपूर्ण लिलाव होणार आहे. पुरुष आणि महिला मिळून २,४११ खेळाडू लिलावात असणार आहेत..मुंबई क्रिकेट संघटनेकडून महिलांची टी-२० लीग प्रथमच होत आहे, त्यामुळे मुंबईतील महिला क्रिकेटमध्ये त्याची मोठी उत्सुकता आहे. तीन संघाची ही लीग असणार आहे. त्यात सायली सातघरे, सईमा ठाकोर आणि हुमाईरा काझी आयकॉन खेळाडू असणार आहे..सायली सातघरे सोबो मुंबई फालकॉन्स तर सईमा आणि हुमाईरा अनुक्रमे ठाणे स्काय रायझर्स आणि आकाश टायगर्स संघाच्या आयकॉन खेळाडू असणार आहेत. सायली आणि सईमा या भारताच्या मुख्य संघाच्या सेटअपमधील खेळाडू असून त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा अनुभव आहे. तर हुमाईरा ही देशांतर्गत स्पर्धांत सातत्याने कामगिरी करत असून ती भारत अ संघातून खेळत आहे..तिन्ही संघांसाठी आयकॉन खेळाडू निवडून या पहिल्यावहिल्या महिला टी-२० लीगसाठी चांगली पायाभरणी झाली आहे. ही लीग भारताच्या महिला क्रिकेटसाठीही महत्त्वाची ठरेल, असे मत मुंबई क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी व्यक्त केले. दोन्ही लीगमध्ये मिळून २,४११ खेळाडू असून त्यात २,०४८ पुरुष आणि ३६३ महिला खेळाडूंचा समावेश आहे. या संख्येवरून मुंबईतील क्रिकेटची व्याप्ती लक्षात येते. महिलांचे संघ १६ ते १८ खेळाडूंचे तर पुरुषांचे संघ १८ ते २० खेळाडूंचे असणार आहेत..अर्जुन तेंडुलकरही लिलावातअर्जुन तेंडुलकर गोवा क्रिकेट संघटेकडून देशांतर्गत स्पर्धा खेळत असता तरी तो या मुंबई टी-२० लीगमधील लिलावासाठी पात्र ठरलेला आहे, त्यामुळे आज त्याच्यावरील बोलीची उत्सुकता असेल. दरम्यान, सध्या आयपीएल खेळत असलेले मुंबईचे आजी माजी आंतरराष्ट्रीय आणि दिग्गज खेळाडूही अगोदरच्या संघांमध्ये कायम राखण्यात आले आहेत..विविध संघांतील कायम खेळाडूंची यादीआकाश टायगर्स ः सर्फराझ खान (आयकॉन खेळाडू), शम्स मुलानी, जय बिस्ता. एआरसीए अंधेरी ः शिवम दुबे (आयकॉन), प्रग्नेश कानपिलेवार, दीपक शेट्टी. वांद्रे ब्लास्टर्स ः यशस्वी जयस्वाल (आयकॉन), सुवेद पारकर, ध्रुमील मटकर. मुंबई मराठा रॉयल्स ः तुषार देशपांडे (आयकॉन), सिद्धेश लाड, रोहन राजे. मुंबई पँथर्स ः अजिंक्य रहाणे (आयकॉन), अभिग्यान कुंडू, तनुष कोटियन. सोबो मुंबई फालकॉन्स ः श्रेयस अय्यर (आयकॉन), अंगक्रिश रघुवंशी, हर्ष आघव. ठाणे स्ट्रायकर्स ः शार्दुल ठाकूर (आयकॉन), अथर्व अंकोलेकर, साईराज पाटील. थ्रिंप नाइट्स ः सूर्यकुमार यादव (आयकॉन), आयुष म्हात्रे, सूर्यांश शेडगे.