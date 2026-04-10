Nagpur Boxing: राष्ट्रीय मुष्टियुद्ध स्पर्धेत महाराष्ट्राचा दबदबा; नागपूरची समीक्षा सिंग उपांत्यपूर्व फेरीत दाखल, ५-० ने दणदणीत विजय

नागपूर : महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नागपूरच्या समीक्षा सिंग जम्मू-काश्मीरच्या सोनियाचा ५-० गुणांनी धुव्वा उडवून महाराष्ट्र मुष्टियुद्ध संघटनेतर्फे आयोजित १७ वर्षांखालील राष्ट्रीय मुष्टियुद्ध स्पर्धेत ५७ मुलींच्या गटाची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. महाराष्ट्राचेच संस्कार, गोपाल, पार्थ यांनीही आपापले सामने जिंकून मुलांच्या गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश निश्चित केला..आमदार निवासात सुरू असलेल्या या स्पर्धेतील ४४ किलो वजन गटात सहभागी संस्कारने आसामच्या दीपज्योतीला ४-१ ने, ५० किलो वजन गटात गोपालने मणिपूरच्या लांचेनबा सिंगचा ५-० ने आणि ५७ किलो गटात पार्थने हरियानाच्या गुरमेलवर ५-० ने सहज विजय नोंदविला..अन्य निकाल : (मुले) (४४ किलो): आदर्श (उत्तर प्रदेश) मात मिर्झा बेग (तेलंगणा), उदय (हरियाना) मात अंश (उत्तराखंड). (४८ किलो) : साई लोहित (आंध्र प्रदेश) मात आयुष (उत्तर प्रदेश), दक्ष (हरियाना) मात रामचरण (तेलंगणा), रिधम (पंजाब) मात राखे (अरुणाचल प्रदेश). (५० किलो): यश (हरियाना) मात जिंगर (अरुणाचल प्रदेश), सहजदीप (पंजाब) मात थोईथोईबावर (मणिपूर). (५२ किलो): हार्दिक (दिल्ली) मात प्रज्वल, अमन (उत्तराखंड) मात देव (हरियाना), केन्ली (अरुणाचल प्रदेश) मात सायला (सिक्कीम). (५४ किलो): निवेश (उत्तर प्रदेश) मात अर्श (चंडीगड), लव्हेसन सिंग मात गौरव (महाराष्ट्र), मिलन (दिल्ली) मात मोहमद सादिक (गोवा), युवराज (पंजाब) मात उद्धव (आसाम). (५७ किलो): प्रशांत (उत्तर प्रदेश) मात जगन (ओडिशा), विनय मात अहसान (जम्मू-काश्मीर), नेल्सन (मणिपूर) मात कुबेर (मध्य प्रदेश). (६० किलो) : प्रत्यूष (उत्तराखंड) मात शोनित (पंजाब)..(मुली) : (४४ किलो) : खनक (दिल्ली) मात नवरीत (पंजाब), राखी (हरियाना) मात इशिका (महाराष्ट्र), निशू (उत्तर प्रदेश) मात दर्शिका (राजस्थान), माया (उत्तराखंड) मात त्रिशा (हिमाचल प्रदेश). (४८ किलो) : खुशवीर (पंजाब) मात अलीम (अरुणाचल), खुशी (उत्तराखंड) मात निशालिनी, प्रियांशी (राजस्थान) मात छवी (गुजरात), वंशिका (उत्तर प्रदेश) मात अवंतिका (महाराष्ट्र). (५० किलो) : प्रिया (कर्नाटक) मात अनिता (राजस्थान), नैतिक मात खुशी (हरियाना), शाईन (चंडीगड), अर्शी (पश्चिम बंगाल), ओवी (महाराष्ट्र) मात अफसा (पंजाब). (५२ किलो) : नीलम (जम्मू-काश्मीर) मात अथेना (केरळ), वंशिका (हरियाना) मात कंकणा (आसाम), रीत मात कृती अगरवाल (तेलंगणा), ममता (महाराष्ट्र) मात परिंथा (कर्नाटक). (५४ किलो) : रितिका (तमिळनाडू) मात मारिया (केरळ), सुचित्रा देवी (मणिपूर) मात एंजेलीना (आंध्र प्रदेश), दिक्षिता (हिमाचल प्रदेश) मात दिया (उत्तराखंड) लक्ष्मी मात पूर्वा (महाराष्ट्र). (५७ किलो) : नव्या मात साक्षी (हरियाना), साक्षी (राजस्थान) मात अशिता (मध्य प्रदेश), हर्षिता (हिमाचल प्रदेश) मात प्रतिमा (चंडीगड). (६० किलो) : गझल (राजस्थान) मात दीक्षा (हरियाना), इशिका (चंडीगड) मात सुहाना (हिमाचल प्रदेश).