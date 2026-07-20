क्रीडा

Coach Gurpreet Maras: स्वप्न राहिले अपूर्ण, शिष्य करताहेत पूर्ण; माजी बुद्धिबळपटू व प्रशिक्षक गुरप्रीतसिंग घडवितोय भविष्यातील तारे

Coach Turning Dreams into Reality: स्वतः आयएम किंवा जीएम किताब मिळवू न शकल्याचे अपूर्ण स्वप्न प्रशिक्षक गुरप्रीत मरास आपल्या शिष्यांकडून पूर्ण करून घेत आहेत.
Gurpreet Maras

Gurpreet Maras

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नरेंद्र चोरे

नागपूर: अफाट गुणवत्ता असूनही ‘तो’ उमेदीच्या काळात बुद्धिबळातील प्रतिष्ठेचा आंतरराष्ट्रीय मास्टर (आयएम) तसेच ग्रॅण्डमास्टर (जीएम) किताब मिळवू शकला नाही. मात्र, त्यानंतर प्रशिक्षक बनून त्याने अनेक ‘आयएम’ व ‘जीएम’ तयार करून आपले अपूर्ण स्वप्न पूर्ण केले. ही प्रेरणादायी कहाणी आहे माजी आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळपटू व प्रशिक्षक गुरप्रीतसिंग मरासची. ३९ वर्षीय गुरप्रितने जवळपास दीड दशकाच्या करिअरमध्ये जिल्हा, विभागीय, राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये अनेक विजेतीपदे जिंकली.

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