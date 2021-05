WTC : भाऊ खेळपट्टीवर 'कचरा' टाकून करतोय प्रॅक्टिस!

भारत (Indian Cricket Team) आणि न्यूझीलंड (new zealand cricket team) यांच्यात वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची फायनल (WTC )रंगणार आहे. इंग्लंडमधील साउहॅम्टनच्या मैदानात 18 जूनला होणाऱ्या सामन्यासाठी दोन्ही संघातील खेळाडू जोरदार तयारी करत आहेत. न्यूझीलंड संघाचा फलंदाज ड्वेन कॉन्वे (devon conway) हा तर एका वेगळ्याच अंदाजात भारताविरुद्धच्या सामन्याचा सराव करतोय. भारतीय फिरकीसमोर 'कचरा' होऊ नये, यासाठी त्याने अनोखी शक्कल लढवली आहे. खेळपट्टीवर कचरा टाकून कॉन्वे प्रॅक्टिस करत आहे. याचा फिरकीविरुद्ध खेळण्यास फायदा होईल, असे त्याला वाटते. (new zealand batsman devon conway hopes warms up for india with kitty litter on pitch world test championship final)

हेही वाचा: पाकचा दिग्गज म्हणतो, मॉडर्न क्रिकेटचा 'किंग' विराटच!

29 वर्षीय डावखुरा फलंदाज ड्वेन कॉन्वे इंग्लंड दौऱ्यावर कसोटी पदार्पण करण्याची शक्यता आहे. खेळपट्टीवर कचरा टाकून खेळण्यासंदर्भात कॉन्वे म्हणाला की, जर बॉल रफ जागेवर पडला तर तो खेळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी हा खटाटोप करत आहे. हा प्रयोग भारतीय फिरकीविरोद्ध खेळताना फायदेशीर ठरले, असा विश्वासही त्याने व्यक्त केलाय. कचरा टाकलेल्या खेळपट्टीवर फलंदाजी करणे खूप कठीण आहे. पण यामुळे चांगली प्रॅक्टिस होते. एक गेम प्लॅन यशस्वी करण्याच्या उद्देशाने प्रॅक्टिस करत आहे, असे तो म्हणाला.

हेही वाचा: शास्त्री गुरुजी म्हणाले, 'बिनधास्त बॉईज'चा अभिमान!

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धेपूर्वी न्यूझीलंडचा संघ इंग्लंड विरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे. 2 जून पासून लंडनच्या मैदानात न्यूझीलंड आणि इंग्लंड यांच्यात पहिला कसोटी सामना खेळवला जाईल. 10 जूनला बर्मिंघमच्या मैदानात या दोन्ही संघातील दुसरा कसोटी सामना रंगेल. कॉन्वेच्या दमदार कामगिरीनंतर न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने त्याला 20 खेळाडूंच्या करार यादीत स्थान दिले आहे.