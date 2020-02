INDvsNZ : आधी फलंदाज, मग गोलंदाज... भारताच्या सगळया मर्यादा उघड

क्रिकेट हा चांगल्या अर्थाने ‘संधिसाधू’चा खेळ आहे असे बोलले जाते ते उगाच नाही. न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी पहिली गोलंदाजी करण्याची आणि नंतर फलंदाजांनी चांगल्या होत गेलेल्या खेळपट्टीवर फलंदाजी करायची संधी बरोबर साधली. भारताचा डाव 165 धावांमधे संपवून गोलंदाजांनी अपेक्षित कामगिरी केली. नंतर केन विल्यमसनच्या 89 धावांच्या सुंदर खेळीच्या जोरावर 5 बाद 216 ची मजल मारली. दुसर्‍या दिवस अखेरीला 51 धावांची आघाडी हाती असलेला यजमान संघ सामन्याच्या तिसर्‍या दिवशी दडपणाचा बोजा भारतीय संघावर टाकायला जोरदार प्रयत्न करणार आहे.

अनुभवी टीम साउदी आणि पदार्पण करणार्‍या कायल जेमीसनने प्रत्येकी चार फलंदाजांना बाद करून भारताच्या पहिल्या डावाची दाणादाण उडवली. भारताचा पहिला डाव 165 धावांमधे गुंडाळण्यात न्यूझीलंड संघाला आलेले यश आणि त्यानंतर सुधारलेल्या खेळपट्टीवर कप्तान केन विल्यमसनने केलेली सुंदर फलंदाजी सामन्याचे भवितव्य ठरवणारे आहे. भारताकडून सर्वाधिक धावा अजिंक्य रहाणेच्या त्याही फक्त 46 होत्या याचा विचार करता दर्जेदार स्वींग गोलंदाजी समोर भारतीय फलंदाजांचे झालेले हाल लक्षात येऊ शकतात.

It's stumps in Wellington with deteriorating light forcing the end of the day's play.

Kane Williamson's 89 gave New Zealand the advantage, but Ishant's three strikes kept India in the contest.#NZvIND Scorecard https://t.co/UxqdaHZ14g pic.twitter.com/jgluXRf9NX

— ICC (@ICC) February 22, 2020