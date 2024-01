Video : बॅटिंग करताना आला हृदयविकाराचा झटका अन् मैदानातच झाला मृत्यू! क्रिकेट विश्वात खळबळ

Noida Techie Collapses On Pitch Dies Of Heart Attack While Playing Cricket latest News in marathi

Kiran Mahanavar क्रिकेट विश्वात खळबळ उडून जाणारी बातमी समोर आली आहे. नोएडा येथे क्रिकेट सामन्यादरम्यान एका खेळाडूचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. विकास नेगी असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. विकास अवघा 34 वर्षांचा होता. जो इंजिनीयर होता. ही घटना शनिवारी घडली पण त्याचा व्हिडिओ आता समोर आला आहे. नोएडाच्या सेक्टर 135 मध्ये बनवलेल्या स्टेडियममध्ये क्रिकेटचा सामना सुरू होता. हा सामना Maverick-11 आणि Blazing Bulls क्रिकेट संघांमधला खेळला गेला. येथे सामन्याच्या पहिल्या डावातच एक दुर्दैवी अपघात झाला. Maverick-11ची फलंदाजी सुरू होती आणि उमेश कुमार आणि विकास नेगी खेळपट्टीवर होते. 14व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर उमेशने शामदार शॉट मारला आणि दुसऱ्या टोकाला उभा असलेला विकास धाव घेण्यासाठी धावला. पण चेंडू सीमारेषा पार केली ज्यामुळे संघाला चार धावा मिळाल्या. शामदार चौकार मारल्यानंतर उमेशशी हस्तांदोलन केल्यावर विकास त्याच्या दुसऱ्या टोकाकडे परत जात होता. त्यानंतर अचानक तो खेळपट्टीवर पडला. त्याला पडताना पाहून यष्टिरक्षक त्यांच्याकडे पळाला. यानंतर गोलंदाज आणि फलंदाजही त्याच्याकडे धावले. काही क्षणातच सर्व खेळाडू विकासच्या भोवती जमा झाले. TRIGGER WARNING ⚠️



A 34-year old from Noida died after suffering a heart attack during a cricket match.pic.twitter.com/YAgITxhkpR — Sameer Allana (@HitmanCricket) January 9, 2024 त्याला लगेच सीपीआर दिला. यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. विकास हा मूळचा उत्तराखंडचा होता. तो सध्या दिल्लीतील रोहिणी येथे राहत होता.