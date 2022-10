Non Strike Run Out : रवी शास्त्री म्हणतात, नियम म्हणजे नियम.. करा बिनधास्त!

Non Strike Run Out Ravi Shastri Statement : भारतीय महिला संघ इंग्लंडच्या दौऱ्यावर असताना दिप्ती शर्माने चार्ली डेनला नॉन स्ट्राईक रन आऊट केले होते. यावरून क्रिकेट जगतात पुन्हा खिलाडूवृत्तीवरून वादंग निर्माण झाले होते. आयसीसीने अशा प्रकारे Non Strike Run Out करणे वैध असल्याचे म्हटले आहे. तरी देखील इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियातील क्रिकेट जाणकार हा विषय खिलाडूवृत्ती आणि खेळ भावनेशी जोडत आहेत. दरम्यान, याबाबत भारताचे माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी आपले रोखठोक मत मांडले.

हेही वाचा: BCCI ने एक ट्विट काय लाईक केलं पाकिस्तानी पत्रकाराने आकाश पाताळ एक केलं

फॉक्स टीव्हीशी बोलताना रवी शास्त्री म्हणाले, 'माझा याबाबतचा दृष्टीकोण अगदी स्पष्ट आहे. हा नियम आहे. चेंडू टाकण्यापूर्वी नॉन स्ट्रायकरच्या फलंदाजाने आपली क्रीज सोडणे अवैध आहे. क्रिकेटमधील नियम असं सांगतो की जर तुम्ही असं करत असाल तर गोलंदाजाला बेल्स उडवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मला माहिती आहे की हा नियम खूप काळापासून अस्तित्वात आहे. नवा नियम देखील लागू झाला आहे तरी काही खेळाडू अशा प्रकारे बेल्स उडवाव्यात की नाही याबाबत बोलत आहेत. मात्र एक प्रशिक्षक म्हणून मी माझ्या खेळाडूंना सांगेन की जा आणि असं बिनधास्तपणे करा. शेवटी हा नियम आहे. तुम्ही कोणतीही फसवणूक करत नाहीये. तुम्ही अश कोणतीही गोष्ट करत नाहीये जी या खेळाचा भागच नाहीये. फलंदाजांनी त्यांच्या मर्यादा पाळल्या पाहिजेत'

हेही वाचा: SL vs NED T20 World Cup 2022 : अखेर लंका विजयी! नेदरलँडला मात देत बनली ग्रुपमधील 'टॉपर'

शास्त्री पुढे म्हणाले की, 'यापूर्वी यावरून वादंग निर्माण झाले होते कारण याबाबत स्पष्ट नियम नव्हता. मात्र जरी तो पूर्वी अस्तित्वा असता तरी मी खेळाडूला आधी समज द्या मग त्याला दुसऱ्यावेळी बाद करा याच्यावर माझा विश्वास नाही. हे असं आहे की मी क्षेत्ररक्षकाला सांगतोय की तू माझा पहिला झेल सोड आणि मग दुसरा झेल पकड. जर कायदा सांगतोय की चेंडू टाकण्यापूर्वी क्रीज सोडणे अवैध आहे तर ते अवैधच आहे ना. तुम्ही आधीच क्रीज सोडून प्रतिस्पर्धी संघाचा आणि गोलंदाजाचा गैरफायदा घेताय. त्यामुळे तुम्ही निमुटपणे क्रीजमध्ये थांबणेच योग्य आहे.'