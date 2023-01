सर्बीयाचा स्टार टेनिसपटू नोवाक जोकोविच आणि ग्रीसचा स्टेफानोस सितत्सिपास यांच्यामध्ये उद्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रँडस्लॅममधील पुरुष एकेरी गटाची अंतिम फेरी रंगणार आहे. या वेळी जोकोविच २२ व्या मँडस्लॅम विजेतेपदाला गवसणी घालून राफेल नदाल याच्या सर्वाधिक ग्रँडस्लॅम विजेतेपदांनदालशी बरोबरीचेच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावताना दिसणार आहे. स्टेफानोस मात्र आपल्या पहिल्यावहिल्या ग्रँडस्लॅम अजिंक्यपदासाठी झटणार आहे. (Novak Djokovic faces Stefanos Tsitsipas in Australian Open final with records on the line)

याआधी जोकोविच व स्टेफानोस यांच्यामध्ये एक वेळा ग्रँडस्लॅमची अंतिम फेरीची लढत आहे. २०२१ मध्ये फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत जोकोविचने स्टेफानोसला हरवले. जोकोविचला दहाव्या ग्रँडस्लॅम जेतेपदाचेही वेध लागले आहेत.

असे झाल्यास ग्रँडस्लॅम दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा जिंकणारा तो तिसराच टेनिसपटू ठरणार आहे. याआधी राफेल नदाल याने फ्रेंच ओपन १४ वेळा आणि मार्गरेट कोर्ट हिने ऑस्ट्रेलियन ओपन ११ वेळा जिंकली आहे.

सहावा खेळाडू ठरण्याची संधी

स्टेफानोस सितत्सिपास आणि नोवाक जोकोविच यांच्यामध्ये झालेल्या १२ लढतींपैकी ९ लढतींमध्ये जोकोविच याने यश मिळवले आहे. स्टेफानोस याने २०१९ मध्ये शांघाय मास्टर्स स्पर्धेमध्ये जोकोविचला अखेरचे नमवले होते.

तसेच ग्रँडस्लॅमच्या अंतिम फेरीत जोकोविचला हरवणारा सहावा खेळाडू ठरण्याची संधीही त्याच्याकडे असणार आहे. याआधी रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, अँडी मरे, स्टॅन वावरिंका, डॅनिल मेदवेदेव या टेनिसपटूनी जोकोविचला ग्रँडस्लॅमच्या अंतिम फेरीत पराभूत केले आहे.