Novak Djokovic: वय वर्षे एकोणचाळीस अन्‌ पाच तास १५ मिनिटांचा थरार; पाच सेटच्या झुंजीनंतर नोवाक उपांत्य फेरीत

लंडन: सर्बियाचा महान टेनिसपटू नोवाक जोकोविच याने ३९ व्या वर्षी विम्बल्डन या टेनिस ग्रँडस्लॅम स्पर्धेची पुरुष एकेरीची उपांत्य फेरी गाठली. या पठ्ठ्याने मंगळवारी मध्यरात्री पार पडलेल्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत फेलिक्स ऑगर एलियासिम याचे कडवे आव्हान पाच सेटमध्ये परतवून लावत अंतिम चार फेरीमध्ये प्रवेश केला. ही लढत पाच तास १५ मिनिटे रंगली. .नोवाक जोकोविच याने सात वेळा विम्बल्डन विजेता होण्याचा मान संपादन केला आहे. २०२३नंतर मात्र त्याला ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाला गवसणी घालता आलेली नाही. नोवाक जोकोविच २५व्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाच्या प्रतीक्षेत आहे. नोवाक जोकोविच-फेलिक्स एलियासिम यांच्यामध्ये रोमहर्षक लढत पाहायला मिळाली..Mumbai: मुंबईत दमदार पाऊस! जलसाठा ४१ टक्क्यांवर पोहोचला, पण पुढचे दोन महिने चिंता वाढवणारे.नोवाक जोकोविच याने पहिला सेट ७-६ असा आपल्या नावावर केला. पुढील सेटमध्ये फेलिक्स एलियासिम याने ६-३ अशी बाजी मारली. नोवाक जोकोविच याने तिसरा सेट ६-३ असा जिंकून २-१ अशी आघाडी मिळवली, मात्र फेलिक्स एलियासिम याने चौथा सेट ७-६ असा जिंकून बरोबरी साधली..Jalna: कृषी विभागाकडून घेतलं बियाणं, उगवलंच नाही; १५ शेतकऱ्यांची १० हेक्टरवरील पेरणी गेली वाया, मोठं नुकसान.अखेरच्या सेटमध्ये या दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरस पाहायला मिळाली. २२ फटक्यांच्या रॅलीमध्ये नोवाक जोकोविच याने यश संपादन केले. पाचव्या सेटमध्ये त्याने ७-६ असा शिक्कामोर्तब केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.