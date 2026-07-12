Novak Djokovic: नोवाक जोकोविचची उमेद कायम; विम्बल्डनमध्ये पुन्हा खेळायचंय आणि जिंकायचंय!

लंडन: विम्बल्डन उपांत्य फेरीत यानिक सिनरकडून एकतर्फी पराभव पत्करावा लागलेल्या नोवाक जोकोविचचे २५व्या ग्रँड स्लॅमचे स्वप्न पुन्हा भंगले, मात्र निराशेपेक्षा त्याने उमेद कायम ठेवली. सात वेळा विम्बल्डन विजेता ठरलेला ३९ वर्षीय जोकोविच सिनरकडून ४-६, ४-६, ४-६ असा सरळ सेटमध्ये पराभूत झाला. सेंटर कोर्टवरून प्रेक्षकांच्या जोरदार टाळ्यांच्या गजरात बाहेर पडला. त्यानंतर अनेकांच्या मनात हा त्याचा अखेरचा विम्बल्डन ठरेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता..मात्र सामन्यानंतर माध्यमांशी बोलताना जोकोविचने आपल्या कारकिर्दीचा शेवट करण्याची कोणतीही चिन्हे दाखवली नाहीत. मला किमान आणखी एकदा तरी येथे खेळायला आवडेल. पुढे काय होते ते पाहू, असे शांत स्वरात तो म्हणाला. पुढील वर्षी होणाऱ्या १५०व्या विम्बल्डन स्पर्धेत ४० वर्षांचा झाल्यानंतरही नव्या पिढीविरुद्ध लढत राहणार का, या प्रश्नावर त्याने हे उत्तर दिले..Vinayak Raut : उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय राऊतांकडून सुनेचा छळ?, ठाण्यात गुन्हा दाखल; नगरसेवक पतीवर गंभीर आरोप.जोकोविचला आपल्या कारकिर्दीतील विक्रमी ३९व्या ग्रँडस्लॅम एकेरी अंतिम फेरीत प्रवेश करता आला नाही. तरीही त्याला पराभूत करू शकणाऱ्या खेळाडूंची संख्या आजही फारच मर्यादित असल्याचे वास्तव कायम आहे. यंदाच्या ऑस्ट्रेलियन ओपन उपांत्य फेरीत जागतिक क्रमवारीतील अव्वल खेळाडू यानिक सिनरलाही जोकोविचने पराभूत केले होते. तसेच या स्पर्धेत त्याने कॅनडाच्या तिसऱ्या मानांकित फेलिक्स ऑगर-अलियासिमेविरुद्ध यंदाच्या विम्बल्डनमधील सर्वात प्रदीर्घ सामना जिंकला होता..मी नक्कीच निराश आहे. मला विम्बल्डन जिंकायचे होते. त्यासाठीच मी स्वतःला इतके कठोरपणे झोकून देतो, असे जोकोविचने सांगितले. तो पुढे म्हणाला, की तीन दिवसांपूर्वी मी जे साध्य केले त्याचा मला अभिमान आहे. फेलिक्स हा जगातील तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे. मी अजूनही सर्वोच्च स्तरावर खेळू शकतो, हे मी स्वतःला आणि इतरांनाही सिद्ध करून दाखवले. यंदा विम्बल्डनच्या उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचलो. जगातील सर्वोत्तम खेळाडूकडून सरळ सेटमध्ये पराभव झाला, ते वास्तव असले तरी कोर्टवरील माझा दृष्टिकोन, लढाऊ वृत्ती आणि समर्पण या दृष्टीने ही स्पर्धा माझ्यासाठी सकारात्मक ठरली. माझ्यात अजूनही ती जिद्द कायम आहे, असेही त्याने ठामपणे सांगितले..Wimbledon: लिंडा नोस्कोवा विम्बल्डन विजेती.जोकोविच आता वर्षातील अखेरच्या ग्रँडस्लॅम स्पर्धा असलेल्या यूएस ओपनवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. माझ्यावर कोणताही दबाव नाही आणि मला कोणीही खेळण्यास भाग पाडत नाही. मी मनापासून खेळतो आणि अजूनही अव्वल १० किंवा अव्वल पाच खेळाडूंमध्ये राहण्याच्या क्षमतेचा आहे, असे जोकोविच म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.