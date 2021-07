Olympics Medal Tally : यजमानांची घसरण, जाणून घ्या भारताचे स्थान

ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या गुणतालिकेत यजमानांना मागे टाकत चीन पुन्हा अव्वल स्थानावर पोहचले आहे. चीनने वेगवेगळ्या खेळात 19 सुवर्ण, 10 रौप्य आणि 11 कांस्य पदकासह 40 पदके कमावली आहेत. त्याच्यापाठोपाठ यजमान जपानने 11 सुवर्ण, 4 रौप्य आणि 7 कांस्य पदकासह 28 पदके कमावली आहेत. अमेरिका 14 सुवर्ण, 16 रौप्य आणि 11 कांस्य अशी एकूण 41 पदक कमावली आहेत.

ROC 10 सुवर्ण, 14 रौप्य आणि 10 कांस्यसह 34 पदकांची कमाई करुन चौथ्या स्थानावर असून ऑस्ट्रेलिया 9 सुवर्ण, 2 रौप्य आणि 11 पदकासह एकूण 22 पदसकासह पाचव्या स्थानावर आहे. भारताच्या मीराबाई चानूने वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताला दुसऱ्या दिवशी पदक मिळवून दिले होते. एवढेच पदक भारताच्या पदरात पडले असून या पदकासह भारत गुणतालिकेत 51 व्या स्थानी आहे. (olympics 2020 China Top see Japan India and other country medal tally In Marathi)

ग्रेट ब्रिटन (सुवर्ण-6 , रौप्य-9, कांस्य 9 )

रिपब्लिक कोरिया (सुवर्ण-5 , रौप्य-4, कांस्य 6 )

नेदरलँड (सुवर्ण-3 , रौप्य-7, कांस्य 5 )

फ्रान्स (सुवर्ण-3 , रौप्य-5, कांस्य 5 )

जर्मनी (सुवर्ण-3 , रौप्य-4, कांस्य 9 )

कॅनडा (सुवर्ण-3 , रौप्य-3, कांस्य 5 )

न्यूझीलंड (सुवर्ण-3 , रौप्य-3, कांस्य 2 )

चेक प्रजासत्ताक (सुवर्ण-3 , रौप्य-2, कांस्य 1 )

क्रोएशिया (सुवर्ण-3 , रौप्य-2, कांस्य 1 )

इटली (सुवर्ण-2, रौप्य-7, कांस्य 11 )

हंगेरी (सुवर्ण-2 , रौप्य-1, कांस्य 2 )

स्लोवेनिया (सुवर्ण-2 , रौप्य-1, कांस्य 1 )

कोसोवा (सुवर्ण-2 , रौप्य-0, कांस्य 0 )

ब्राझील (सुवर्ण-1 , रौप्य-3, कांस्य 3 )

स्वित्झर्लंड (सुवर्ण-1 , रौप्य-3, कांस्य 3 )

जार्जिया (सुवर्ण-1 , रौप्य-3, कांस्य 0 )

रोमानिया (सुवर्ण-1 , रौप्य-3, कांस्य 0 )

चायनिज तायपेयी (सुवर्ण-1 , रौप्य-2, कांस्य 3 )

हाँकाँग, चीन (सुवर्ण-1 , रौप्य-2, कांस्य 0)

दक्षिण आफ्रिका (सुवर्ण-1 , रौप्य-2, कांस्य 0)

ऑस्ट्रिया (सुवर्ण-1 , रौप्य-1, कांस्य 2 )

सर्बिया (सुवर्ण-1 , रौप्य-1, कांस्य 2 )

नॉर्वे (सुवर्ण-1 , रौप्य-1, कांस्य 0 )

स्लोवाकिया (सुवर्ण-1 , रौप्य-1, कांस्य 0)

ट्युनेशिया (सुवर्ण-1 , रौप्य-1, कांस्य 0 )

इस्टोनिया (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 1 )

ऑयर्लंड (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 1 )

उझ्बेकिस्तान (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 1)

बर्मुडा (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

इक्वेडोअर (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

इथियोपिया (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

फिजी (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

ग्रीस (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

इराण (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

लॅटविया (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

फिलीपाईन्स (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

थायलंड (सुवर्ण-1 , रौप्य-0, कांस्य 0)

कोलंबिया (सुवर्ण-0 , रौप्य-2, कांस्य 1)

स्पेन (सुवर्ण-0 , रौप्य-2, कांस्य 1)

इंडोनेशिया (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 2)

मंगोलिया (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 2)

बेल्जियम (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 1)

क्युबा (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 1)

डेन्मार्क (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 1)

युंगाडा (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 1)

बल्गेरिया (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 0)

भारत (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 0)

जार्डन (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 0)

नॉर्थ मेसेडोनिया (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 0)

पोलंड (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 0)

तुर्कमेनिस्तान (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 0)

व्हेनेझुएला (सुवर्ण-0 , रौप्य-1, कांस्य 0)

युक्रेन (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 4)

कझाकिस्तान (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 3)

इजिप्त (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 2)

मॅक्सिको (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 2)

तुर्की (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 2)

अर्जेंटिना (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 1)

अजरबैजान (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 1)

कोत दिव्वार (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 1)

फिनलँड (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 1)

इस्त्रायल (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 1)

कुवेत (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 1)

पोर्तुगाल (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 1)

सॅन मॅरिनो (सुवर्ण-0 , रौप्य-0, कांस्य 1)