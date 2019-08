सिंधूची 'सुवर्ण' कामगिरी; वर्ल्ड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपचे विजेतेपद पटकाविणारी पहिली भारतीय खेळाडू

स्वित्झर्लंड : वर्ल्ड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत आज (रविवार) भारताच्या पी. व्ही. सिंधूनेे जेतेपदाचा दुष्काळ संपवत विजेतेपदाला गवसणी घातली. तिने प्रतिस्पर्धी जपानची खेळाडू नोझोमी ओकुहाराचा 21-7, 21-7 असा सरळ दोन सेट मध्ये फडशा पाडला. आणि जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू बनण्याचा बहुमानही मिळविला.

News Flash: P.V Sindhu has done it! She WINS World Championship title; annihilates World No. 4 Nozomi Okuhara 21-7, 21-7 in Final in just 36 mins.

Its 1st time ever that an Indian shuttler has won World Championships title.

What a moment! #BWFWorldChampionships pic.twitter.com/IszBUG8nbI — India_AllSports (@India_AllSports) August 25, 2019

या विजयासह सिंधूने 2017च्या जागतिक स्पर्धेतील अंतिम फेरीतील पराभवाची परतफेड केली. या स्पर्धेत सिंधूच्या नावे आता एक सुवर्ण, दोन रौप्य व दोन कांस्य अशी पाच पदके झाली आहेत. यापूर्वी सिंधू आणि ओकुहारा यांच्यात 15 सामने झाले होते. त्यापैकी सिंधूने 8 सामन्यांत बाजी मारली आहे. पहिल्या मिनिटापासूनच सिंधूने खेळावर आपली पकड कायम राखली होती. नेट प्लेसिंग आणि परतीच्या फटकांच्या बळावर तिने अवघ्या 16 मिनिटांत पहिला सेट 21-7 गुणांनी जिंकला. पहिला सेट गमावल्यानंतर दबावाखाली आलेल्या ओकुहाराला दुसऱ्या सेटमध्ये काही कमाल दाखविता आली नाही. त्यामुळे सिंधूने पुढच्या 20 मिनिटांत दुसरा सेटही 21-7 गुणांनी जिंकत विजेतेपदावर आपले नाव कोरले.

यावेळी सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांनी गणपती बाप्पा मोरया आणि वंदे मातरम् च्या घोषणांनी स्वित्झर्लंड अक्षरश: दणाणून सोडले.

Game away from creating HISTORY! Dominant @Pvsindhu1 makes @nozomi_o11 look clueless as the Indian star wins 1st game 21-7. Common girl let’s finish it off in style!#IndiaontheRise pic.twitter.com/Mpx0PMmA1f — BAI Media (@BAI_Media) August 25, 2019

जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताने आतापर्यंत एकूण 9 पदकांची कमाई केली असून त्यामध्ये 3 रौप्य आणि 6 कांस्यपदकांचा समावेश आहे. यापैकी दोन रौप्य आणि दोन कांस्य पदके सिंधूच्या नावावर आहेत. 2013 आणि 2014 मध्ये कांस्यपदक तर 2017 आणि 2018 मध्ये सिंधूला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते. मात्र, या वर्षी सिंधूने वर्ल्ड चॅम्पियन स्पर्धेत सुवर्णपदकाला गवसणी घातली.

साई प्रणितला कांस्य

बी. साईप्रणितचे वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात आला. जपानच्या मोमोटाविरुद्ध 41 मिनिटे चाललेल्या सामन्यात त्याला 13-21, 8-21 अशा पराभवास सामोरे जावे लागले. मात्र, वर्ल्ड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप स्पर्धेत 36 वर्षांनंतर पदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय पुरुष खेळाडू ठरला आहे. 1983 मध्ये बॅडमिंटनपटू प्रकाश पदुकोण यांनी वर्ल्ड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप स्पर्धेत पुरुष एकेरीत कांस्य पदक पटकाविले होते.