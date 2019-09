Pro Kabaddi 2019 : प्रदीप, नीरजचा 'पायरेट्स' मारा 'पलटण'वर पडला भारी!

प्रो-कबड्डी : पुणे : गुजरात संघाला हरवून घरच्या मैदानावर विजयी सुरवात करणाऱ्या पुणेरी पलटण संघाला प्रो-कबड्डीच्या सातव्या मोसमात रविवारी (ता.15) पाटणा पायरेट्‌स संघाकडून 33-55 अशी शरणागती पत्करावी लागली.

म्हाळुंगे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडासंकुलात रविवारी झालेल्या सामन्यात खरेतर प्रदीप नरवाल आणि नीरज कुमार या दोघांनीच पुणे संघाला हरविले. प्रदीपने चढाईमधील आणखी एक सुपर टेन आणि नीरज कुमारने पकडीचे केलेले 'डबल हाय फाइव्ह' पुणेकरांना झेपले नाहीत. या दोघांच्या धडाक्‍यापुढे पुण्याचे खेळाडू साफ निष्प्रभ झाले.

It was the Pardeep Narwal Show once again tonight, as the Record-Breaker combined with @PatnaPirates' defence to register another #VIVOProKabaddi Season 7 win!

Watch LIVE action every day on Star Sports and Hotstar.#IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/otptjX15JX

— ProKabaddi (@ProKabaddi) September 15, 2019