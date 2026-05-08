नवी मुंबईत रंगणार बॅडमिंटनचा महासंग्राम; देशातील दिग्गज खेळाडू आमनेसामने, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक!

मुंबई : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी आणि देशातील अग्रगण्य बॅडमिंटन लीगपैकी एक असलेली फिनिक्स बॅडमिंटन सुपर लीग ९ आणि १० मे रोजी नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशन येथे होणार आहे. ही लीग महाराष्ट्र बॅडमिंटन असोसिएशन तसेच ठाणे शहर आणि जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडणार आहे. या लीगसाठी खेळाडूंचा लिलाव झाला त्यासाठी एकूण १३ लाख ७८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले..प्रमुख खेळाडूंचा सहभागदीप रांभिया, दर्शन पुजारी, सोनाली मिर्खेलकर, सोयरा शेलार (सध्याची राष्ट्रीय विजेती), सिमरन सिंही (सध्याची उबर कप संघ सदस्य), अक्षय देवलकर (भारताचा माजी अव्वल खेळाडू) हे प्रमुख खेळाडू म्हणून सहभागी आहेत. याशिवाय अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित खेळाडू या लीगमध्ये सहभागी होत असून, त्यामुळे ही स्पर्धा ऐतिहासिक ठरणार आहे..आठ संघांचा समावेश .कॉर्पोरेट पाठबळया फिनिक्स सुपर बॅडमिंटन लीगला भारतातील अनेक आघाडीच्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी संघमालक म्हणून पाठिंबा दिला आहे..या संघांचा सहभागमेट्रो ग्रुप, सत्यम डेव्हलपर्स, प्रियंका रीजेन्सी, सनाप बिल्डकॉन एलएलपी, डीओएमएस इंड्रस्ट्रिज, क्रान्सी डिफेन्स, एनडीटी टेक्नॉलॉजिस, ताराचंद इन्फ्रालॉजिस्टिक सोल्युशन्स नवी मुंबई स्पोर्ट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विजय पाटील यांनी लीगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि इतर सर्व प्रकारचे सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे.