National Sports Day 2019 : 'स्वच्छ भारत'नंतर आता 'तंदुरुस्त भारत'!

नवी दिल्ली : संपूर्ण देश स्वच्छ ठेवण्यासाठी 'स्वच्छ भारत' योजना सुरू केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज राष्ट्रीय क्रीडा दिनी 'तंदुरुस्त भारत' या नव्या योजनेला सुरवात केली आहे.

देशातील जनतेला तंदुरुस्त राहण्याचा संदेश देण्यासाठी येथील इंदिरा गांधी मैदानावर या नव्या "तुंदुरुस्त भारत' योजनचा श्रीगणेशा झाला. "खेलो इंडिया' अंतर्गत क्रीडा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली विविध टप्प्यात ही नवी योजना चार वर्षे म्हणजे 29 ऑगस्ट 2023 पर्यंत राबविली जाणार आहे.

