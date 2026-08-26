क्रीडा

Praggnanandhaa Reaches Grand Chess Tour Final: आर. प्रज्ञानंदची अंतिम फेरीत धडक; ग्रँड चेस टूर स्पर्धा : जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमरचा पराभव

Praggnanandhaa Storms Into Grand Chess Tour Final: भारताचा आर. प्रज्ञानंद याने जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमरचा १९-९ असा पराभव करून २०२६ ग्रँड चेस टूरच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Praggnanandhaa Reaches Grand Chess Tour Final

Praggnanandhaa Reaches Grand Chess Tour Final

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सेंट लुईस (अमेरिका): भारताचा स्टार खेळाडू आर. प्रज्ञानंद याने जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमर याचा पराभव करीत ग्रँड चेस टूर या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता जेतेपदाच्या लढतीत आर. प्रज्ञानंदसमोर अमेरिकेच्या फॅबियानो कारुआना याचे आव्हान असणार आहे. फॅबियानो कारुआना हा या स्पर्धेचा विद्यमान विजेता असून, त्याला यंदाही अजिंक्यपदासाठी प्रबळ दावेदार मानले जात आहे.

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