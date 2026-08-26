Praggnanandhaa Reaches Grand Chess Tour Final: आर. प्रज्ञानंदची अंतिम फेरीत धडक; ग्रँड चेस टूर स्पर्धा : जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमरचा पराभव

सेंट लुईस (अमेरिका): भारताचा स्टार खेळाडू आर. प्रज्ञानंद याने जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमर याचा पराभव करीत ग्रँड चेस टूर या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता जेतेपदाच्या लढतीत आर. प्रज्ञानंदसमोर अमेरिकेच्या फॅबियानो कारुआना याचे आव्हान असणार आहे. फॅबियानो कारुआना हा या स्पर्धेचा विद्यमान विजेता असून, त्याला यंदाही अजिंक्यपदासाठी प्रबळ दावेदार मानले जात आहे..पहिल्या दिवशी आर. प्रज्ञानंदने दुसरी क्लासिकल बाजी जिंकून सहा गुणांची आघाडी घेतली होती. अंतिम दिवशी रॅपिड अर्थातच जलद पद्धतीच्या दोन्ही डावांत त्याने व्हिन्सेंट कीमरचा पराभव केला. त्यामुळे त्याची आघाडी १७-३ अशी झाली. तसेच अंतिम फेरीतील त्याचे स्थान जवळपास निश्चित झाले..IND vs SL Day 4: भारताचा श्रीलंकेवर कहर! 290 धावांत ऑलआऊट करत दिला फॉलोऑन; दिनुशाचं शतकही व्यर्थ.यानंतर ब्लिट्झच्या पहिल्या डावातही आर. प्रज्ञानंदाने विजय मिळवत आपली आघाडी १९-३ अशी केली, मात्र नियमानुसार सर्व सामने खेळणे बंधनकारक असल्याने व्हिन्सेंट कीमरने शेवटच्या तीन ब्लिट्झ डावांत विजय मिळवला. त्यामुळे अंतिम गुणफलक १९-९ असा राहिला..दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात फॅबियानो कारुआनाने अमेरिकेच्याच वेस्ली सोचा १८-९ असा पराभव केला. तिसऱ्या स्थानासाठीच्या लढतीत व्हिन्सेंट कीमरचा सामना वेस्ली सो याच्याशी होईल. या स्पर्धेतील पहिल्या तीन खेळाडूंना पुढील वर्षीच्या ग्रँड चेस टूरमध्ये थेट प्रवेश मिळणार आहे.].Asaduddin Owaisi: आमचा धर्म ठरवणारे न्यायाधीश कोण?; हिजाबच्या निर्णयावर ओवैसी आक्रमक , उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका .४.५ लाख डॉलरची बक्षिसेग्रँड चेस टूरच्या या अंतिम स्पर्धेची एकूण बक्षीस रक्कम ४.५ लाख अमेरिकन डॉलर आहे. विजेत्याला दोन लाख डॉलर, तर उपविजेत्याला १.२५ लाख डॉलर मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.