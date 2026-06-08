Chess Champion: कार्लसन विसरा, जगाला हादरवणारा 'हा' भारतीय खेळाडू ठरतोय सर्वात धोकादायक; दिग्गजाचा मोठा दावा!

नवी दिल्ली : भारताचा स्टार खेळाडू आर. प्रज्ञानंद याने नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेचे जेतेपद पटकावताना उल्लेखनीय खेळ केला. याप्रसंगी अर्जुन पुरस्कार विजेते ग्रँडमास्टर प्रवीण ठिपसे यांनी आर. प्रज्ञानंदच्या खेळाचे कौतुक करताना म्हटले की, सध्याच्या घडीला आर. प्रज्ञानंद हा जगातील अव्वल खेळाडू मॅग्नस कार्लसन याच्यापेक्षाही अधिक धोकादायक खेळाडू आहे. आर. प्रज्ञानंद हा बुद्धिबळ खेळातील लक्षणीय प्रगती केलेला खेळाडू होय. .प्रवीण ठिपसे म्हणाले की,‘‘सध्या आर. प्रज्ञानंद हा भारतातील सर्वोत्तम बुद्धिबळपटू आहे. त्याचा सध्याचा फॉर्म पाहता तो जगातील सर्वात कठीण आणि धोकादायक प्रतिस्पर्ध्यांपैकी एक आहे. विशेषतः मॅग्नस कार्लसनविरुद्ध इतकी चांगली कामगिरी फार कमी खेळाडूंना करता आली आहे.’’.Chess Tournament: वैशालीचा पराभव, पण अजूनही शर्यत खुली; माजी विश्वविजेत्या झोंगी टॅनसमोर आता मोठं आव्हान!.प्रवीण ठिपसे यांच्या मते, नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेमधील विजय हा अलीकडच्या काळातील भारतीय बुद्धिबळातील सर्वात मोठ्या यशांपैकी एक आहे. स्पर्धेच्या शेवटच्या चार फेऱ्यांत आर. प्रज्ञानंद याने २,७५० पेक्षा जास्त रेटिंग असलेल्या खेळाडूंना पराभूत केले. यामध्ये मॅग्नस कार्लसन आणि विद्यमान विश्वविजेता डी. गुकेश यांचाही समावेश होता..अचूक डावपेचप्रवीण ठिपसे म्हणाले, ‘‘२०२५ हे वर्ष त्याच्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे गेले नव्हते, पण त्यानंतर त्याने केलेले पुनरागमन विलक्षण आहे. भारतीय बुद्धिबळाला अशाच कामगिरीची गरज होती. आर. प्रज्ञानंदची सर्वात मोठी प्रगती त्याच्या खेळण्याच्या शैलीत झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी तो प्रामुख्याने आक्रमक खेळासाठी ओळखला जात होता. मात्र, आता त्याने बचावात्मक खेळ, स्थितीचे आकलन आणि अचूक डावपेच यामध्येही मोठी सुधारणा केली आहे.’’.विश्वविजेतेपदाचे तीन दावेदारप्रवीण ठिपसे यांनी आर. प्रज्ञानंद याच्या शैलीची तुलना माजी विश्वविजेता ॲनातली कॉरपोव आणि मॅग्नस कार्लसन यांच्याशी केली. हे दोघेही सुरुवातीच्या चालींमध्ये फायदा मिळवण्यापेक्षा संपूर्ण डावात सातत्यपूर्ण आणि अचूक खेळ करून प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करतात. प्रवीण ठिपसे यांचे मत आहे की भारताकडे सध्या तीन खरे विश्वविजेतेपदाचे दावेदार आहेत. त्यांची नावे आर. प्रज्ञानंद, डी. गुकेश आणि अर्जुन एरीगेसी ही आहेत. ते म्हणतात की, तिघांमध्येही विश्वविजेता बनण्याची क्षमता आहे. मात्र, सध्याच्या फॉर्ममुळे आर. प्रज्ञानंद आघाडीवर आहे..भारताच्या आर. प्रज्ञानंदने Norway Chess चे विजेतेपद जिंकून घडवला इतिहास! १४ वर्षांत अशी कामगिरी करणारा पहिलाच भारतीय.भारतीय बुद्धिबळाचा सुवर्णकाळमाजी ग्रँडमास्टर दिब्येंदू बारुआ यांनीही आर. प्रज्ञानंदच्या यशाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, ‘‘हा विजय भारतीय बुद्धिबळासाठी ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी आहे. आर. प्रज्ञानंद, डी. गुकेश आणि अर्जुन एरीगेसी हे तिघेही जवळपास समान दर्जाचे खेळाडू आहेत आणि भारतीय बुद्धिबळाचे भविष्य त्यांच्या हातात आहे. कधी अर्जुन एरीगेसी जिंकेल, कधी आर. प्रज्ञानंद, तर कधी डी. गुकेश. भारतीय बुद्धिबळाचा हा सुवर्णकाळ आहे आणि आपण त्याचे साक्षीदार आहोत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.