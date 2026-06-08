क्रीडा

Chess Champion: कार्लसन विसरा, जगाला हादरवणारा 'हा' भारतीय खेळाडू ठरतोय सर्वात धोकादायक; दिग्गजाचा मोठा दावा!

Praggnanandhaa Wins Norway Chess Title: भारताचा युवा ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंद याने नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावत पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली आहे. अर्जुन पुरस्कार विजेते ग्रँडमास्टर प्रवीण ठिपसे यांनी त्याचे कौतुक करताना सध्याच्या घडीला तो मॅग्नस कार्लसनपेक्षाही अधिक धोकादायक खेळाडू असल्याचे म्हटले आहे.
Chess Champion

Chess Champion

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : भारताचा स्टार खेळाडू आर. प्रज्ञानंद याने नॉर्वे बुद्धिबळ स्पर्धेचे जेतेपद पटकावताना उल्लेखनीय खेळ केला. याप्रसंगी अर्जुन पुरस्कार विजेते ग्रँडमास्टर प्रवीण ठिपसे यांनी आर. प्रज्ञानंदच्या खेळाचे कौतुक करताना म्हटले की, सध्याच्या घडीला आर. प्रज्ञानंद हा जगातील अव्वल खेळाडू मॅग्नस कार्लसन याच्यापेक्षाही अधिक धोकादायक खेळाडू आहे. आर. प्रज्ञानंद हा बुद्धिबळ खेळातील लक्षणीय प्रगती केलेला खेळाडू होय.

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