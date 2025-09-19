क्रीडा

Pro Kabaddi 2025: अस्लम इनामदारची पलटन यू मुंबावर पडली भारी! पुणेरी पलटनचा ४०-२२ ने दमदार विजय

Puneri Paltan: जयपूर येथे झालेल्या प्रो कबड्डी लीग सामन्यात अस्लम इनामदारच्या पुणेरी पलटनने यू मुंबाचा ४०-२२ असा धुव्वा उडवला. पलटनने चढाई आणि बचावात दमदार खेळ करत सहज विजय मिळवला.
सकाळ वृत्तसेवा
जयपूर : प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेतील १२ व्या हंगामातील ४० वा सामना पुणेरी पलटन आणि यू मुंबा या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. महाराष्ट्रातील दोन्ही संघांमध्ये जोरदार लढत पाहायला मिळाली. पण शेवटी अस्लम इनामदारचा पुणेरी पलटनचा संघ सुनिल कुमारच्या यू मुंबावर भारी पडला. हा सामना पुणेरी पलटनने ४०-२२ च्या फरकाने आपल्या नावावर केला.

