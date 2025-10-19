Pro Kabaddi 2025: तेलुगू टायटन्सने टॉप ८ मध्ये स्थान निश्चित! पुणेरी पलटनवर मिळवला ९ गुणांनी विजय

दिल्ली, १८ ऑक्टोबर २०२५: प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेत शनिवारी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात पुणेरी पलटन आणि तेलुगू टायटन्स हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. पुणेरी पलटनने आधीच टॉप २ आपलं स्थान निश्चित केलं आहे त्यामुळे त्यांनी अनुभवी खेळाडूंना विश्रांती देऊन युवा खेळाडूंना खेळण्याची संधी दिली. पण पुणेरी पलटनला हा सामना ४०-३१ गमवावा लागला आहे. पराभवानंतरही पुणेरी पलटनचा संघ टॉप २ मध्ये कायम राहणार आहे. तर विजयी तेलुगू टायटन्स संघाने टॉप ८ मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. .या सामन्यात पुणेरी पलटनकडून सचिन पहिली चढाई करण्यासाठी आला. पहिल्याच चढाईत एक गुण घेत त्याने संघाचं खातं उघडून दिलं. तर तेलुगू टायटन्सकडून विजय मलिकने देखील १ गुण घेत संघाचं खातं उघडलं.पूर्वार्धातील सहाव्या मिनिटाला पुणेरी पलटनला पहिला मोठा धक्का बसला. पुणेरी पलटनचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह तेलुगू टायटन्सने १०-३ गुणांसह ७ गुणांची आघाडी घेतली. पूर्वार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटात तेलुगू टायटन्स संघाचा बोलबाला पाहायला मिळाला. १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर तेलुगू टायटन्सचा संघ १४-४ गुणांसह १० गुणांनी आघाडीवर होता. .पूर्वार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटात पिछाडीवर राहिलेल्या पुणेरी पलटनला दुसऱ्या टप्प्यातही हवी तशी कामगिरी करता आली नाही. १४ व्या मिनिटाला पुणेरी पलटनचा संघ दुसऱ्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह तेलुगू टायटन्सने आपल्या आघाडीत २१-५ ने आघाडी घेतली. पूर्वार्धातील २० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर तेलुगू टायटन्सचा संघ २६- ११ गुणांसह १५ गुणांनी आघाडीवर होता. .उत्तरार्धात पुणेरी पलटनने पुजारागमन करण्याचा प्रयत्न केला. ७ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर तेलुगू टायटन्सकडे ३०-१६ गुणांसह १४ गुणांची आघाडी होती. ८ व्या मिनिटाला तेलुगू टायटन्स संघावर ऑलआऊट होण्याचं संकट होतं. पुणेरी पलटनने या संधीचं सोनं करत पिछाडी कमी ३२-२० गुणांसह कमी केली. १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर तेलुगू टायटन्सचा संघ ३३- २१ गुणांनी आघाडीवर होता. .शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना तेलुगू टायटन्सचा संघ ३६-२५ ने आघाडीवर होता. पुणेरी पलटनचा संघ पिछाडी भरून काढू शकला नाही. त्यामुळे पुणेरी पलटनला हा सामना ४०- ३१ ने गमवावा लागला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.