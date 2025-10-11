Pro Kabaddi 2025: अजित संदीपचं दमदार सुपर १०! यू मुंबाचा बंगाल वॉरियर्सवर मोठा विजय

चेन्नई,१० ऑक्टोबर २०२५: प्रो कबड्डी २०२५ स्पर्धेतील ७६ वा सामना यू मुंबा आणि बंगाल वॉरियर्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. चेन्नई लेगच्या शेवटच्या सामन्यात यू मुंबाने बंगाल वॉरियर्सवर दमदार विजय मिळवला आहे. हा सामना यू मुंबाने ४८- २९ च्या फरकाने आपल्या नावावर केला..चेन्नईतील एसडीएटी मल्टीपर्पज स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या या सामन्यात यू मुंबाच्या खेळाडूंकडून दमदार खेळ पाहायला मिळाला. यू मुंबाकडून संदीप कुमारने १३ तर अजित चौहानने १२ गुणांची कमाई केली. तर बंगाल वॉरियर्सकडून देवांकने सर्वाधिक १४ गुणांची कमाई केली..Pro Kabaddi 2025 : यू मुंबाचा तमिळ थलायवाजवर एकतर्फी विजय! संदीप कुमारचं सलग तिसरं सुपर १०; गुणतालिकेत घेतली मोठी झेप.या सामन्यात यू मुंबाकडून अजित चौहान पहिली चढाई करण्यासाठी आला. पहिली चढाई करताना त्याने १ गुण घेत संघाचं खातं उघडून दिलं. तर बंगाल वॉरियर्सकडून देवांकने २ गुण घेत प्रो कबड्डी स्पर्धेत सर्वात जलद ५०० गुण घेण्याचा पराक्रम आपल्या नावावर केला. सुरुवातीचा ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर दोन्ही संघ ४-४ ने बरोबरीत होते. बंगाल वॉरियर्सकडून देवांक दलालने चांगली सुरुवात केली. पण पूर्वार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ ११-६ ने आघाडीवर होता..पूर्वार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ आघाडीवर होता. ११ व्या मिनिटाला बंगाल वॉरियर्सचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह यू मुंबाने १५- ७ गुणांसह ८ गुणांची आघाडी घेतली. पूर्वार्धात यू मुंबाचा बोलबाला पाहायला मिळाला. यासह सुरुवातीच्या २० मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ २४- १३ गुणांसह ११ गुणांनी आघाडीवर होता..उत्तरार्धात बंगाल वॉरियर्सला चांगल्या सुरुवातीची गरज होती. बंगालने सुरुवातीलाच ४ गुणांची कमाई करत गुणसंख्येत भर घातली. उत्तरार्धातील सहाव्या मिनिटाला देवांक दलालने आपलं सलग दुसरं सुपर १० पूर्ण केलं. १३ मिनिटांचा खेळ शिल्लक असताना यू मुंबाकडे १३ गुणांची आघाडी होती. उत्तरार्धातील ११ व्या मिनिटाला बंगाल वॉरियर्सचा संघ दुसऱ्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह यू मुंबाने ३५-२० गुणांसह १५ गुणांची भक्कम आघाडी घेतली..PKL 2025: एजंट आशूने नोंदवली पीकेएल इतिहासातील सर्वोत्तम कामगिरी! दंबग दिल्लीचा यू मुंबावर एकतर्फी विजय.उत्तरार्धातील शेवटच्या १० मिनिटात बंगाल वॉरियर्सला १५ गुणांची पिछाडी भरून काढायची होती. देवांक दलालने सुपर १० पूर्ण केलं. पण त्याला संघातील इतर खेळाडूंकडून साथ मिळाली नाही. शेवटची २ मिनिटे असताना यू मुंबाचा संघ ४४- २६ गुणांसह आघाडीवर होता. शेवटी यू मुंबाने या सामन्यात ४८-२९ ने विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.