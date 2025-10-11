क्रीडा

Pro Kabaddi 2025: अजित संदीपचं दमदार सुपर १०! यू मुंबाचा बंगाल वॉरियर्सवर मोठा विजय

U Mumba vs Bengal Warriors: यू मुंबा संघाने बंगाल वॉरियर्सवर ४८-२९ ने विजय मिळवला. अजित चौहान व संदीप कुमारच्या दमदार प्रदर्शनाने संघाला विजय मिळवून दिला. प्रो कबड्डी २०२५ च्या चेन्नई लेगमध्ये यू मुंबाचा दबदबा पाहायला मिळाला.
सकाळ वृत्तसेवा
चेन्नई,१० ऑक्टोबर २०२५: प्रो कबड्डी २०२५ स्पर्धेतील ७६ वा सामना यू मुंबा आणि बंगाल वॉरियर्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. चेन्नई लेगच्या शेवटच्या सामन्यात यू मुंबाने बंगाल वॉरियर्सवर दमदार विजय मिळवला आहे. हा सामना यू मुंबाने ४८- २९ च्या फरकाने आपल्या नावावर केला.

