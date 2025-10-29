क्रीडा

Pro Kabaddi 12: पुणेरी पलटन पुन्हा फायनलमध्ये! अटीतटीच्या क्वालिफायर २ मध्ये तेलुगू टायटन्स पराभूत

Puneri Paltan storm into PKL 12 final: पुणेरी पलटनने प्रो कबड्डी लीग २०२५ च्या क्वालिफायर २ मध्ये तेलुगू टायटन्सला पराभूत केले आणि अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Summary

  • प्रो कबड्डी लीग २०२५ च्या क्वालिफायर २ मध्ये पुणेरी पलटनने तेलुगू टायटन्सला पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

  • सामन्यात पुणेरी पलटनने दमदार पुनरागमन करत ५०-४५ गुणांनी विजय मिळवला.

  • आदित्य शिंदे आणि पंकज मोहिते यांनी मोलाचे योगदान दिले.

Kabaddi players
pro kabaddi
Puneri Paltan
Dabang Delhi K.C.
Telugu Titans

