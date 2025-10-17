Pro Kabaddi 2025: पराभवाची व्याजासह परतफेड! यू मुंबाचा तेलुगू टायटन्सवर दणदणीत विजय

दिल्ली : प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील ८९ वा सामना यू मुंबा आणि तेलुगू टायटन्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाने गेल्या सामन्यातील पराभवाची परतफेड करत दमदार विजयाची नोंद केली आहे. बचावपटू आणि चढाईपटूंच्या दमदार कामगिरीच्या बळावर यू मुंबाने हा सामना ३३- २६ च्या फरकाने जिंकला आहे..त्यागराज इनडोअर स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या या सामन्यात यू मुंबाकडून अजित चौहानकडून ८ गुणांची कमाई केली. तर संदीप कुमारने ४ गुण कमावले. तर तेलुगू टायटन्सकडून विजय मलिकने आपलं सुपर १० पूर्ण केलं..या सामन्यात यू मुंबाकडून अजित चौहान पहिली चढाई करण्यासाठी आला. त्याने पाहिल्याच चढाईत बोनस गुण घेत संघाचं खातं उघडलं. दुसऱ्या चढाईत त्याने २ गुणांची कमाई करत गुणसंख्येत भर घातली. तर तेलुगू टायटन्सकडून भरतने १ गुण घेत संघाचं खातं उघडलं. सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ ७-३ गुणांसह ४ गुणांनी आघाडीवर होता. सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ ८-७ गुणांसह केवळ १ गुणाने आघाडीवर होता..पूर्वार्धात दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत रंगली. पूर्वार्धात अजित चौहानने दमदार कामगिरी केली. तर बचावातही यू मुंबाने दमदार कामगिरी केली. या कामगिरीच्या बळावर यू मुंबाने २ गुणांची आघाडी घेतली. पूर्वार्धातील २० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ १४ - १२ ने आघाडीवर होता..उत्तरार्धातील पहिल्याच मिनिटाला दोन्ही संघांनी पकड करत दमदार सुरुवात केली. उत्तरार्धातील ८ व्या मिनिटाला तेलुगू टायटन्सचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह यू मुंबाने २३-१७ गुणांसह ६ गुणांची आघाडी घेतली. उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ २५- १७ ने आघाडीवर होता..PKL 2025: एजंट आशूने नोंदवली पीकेएल इतिहासातील सर्वोत्तम कामगिरी! दंबग दिल्लीचा यू मुंबावर एकतर्फी विजय.पुढील १० मिनिटात तेलुगू टायटन्सला ८ गुणाची पिछाडी भरून काढायची होती. शेवटची ७ मिनिटे शिल्लक असताना यू मुंबाने ९ गुणाची आघाडी घेतली. या सामन्यात यू मुंबाकडून संदीपला हवी तशी कामगिरी करता आली नाही. शेवटची ३ मिनिटे शिल्लक असताना यू मुंबाकडे ६ गुणांची आघाडी होती. यू मुंबाने आपली आघाडी शेवटपर्यंत कायम ठेवली. यासह हा सामना ३३-२६ च्या फरकाने जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.