Pro Kabaddi 2025: पराभवाची व्याजासह परतफेड! यू मुंबाचा तेलुगू टायटन्सवर दणदणीत विजय

U Mumba VS Telugu Titans: प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील ८९ वा सामना यू मुंबा आणि तेलुगू टायटन्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाने गेल्या सामन्यातील पराभवाची परतफेड करत दमदार विजयाची नोंद केली आहे.
दिल्ली :  प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील ८९ वा सामना यू मुंबा आणि तेलुगू टायटन्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाने गेल्या सामन्यातील पराभवाची परतफेड करत दमदार विजयाची नोंद केली आहे. बचावपटू आणि चढाईपटूंच्या दमदार कामगिरीच्या बळावर यू मुंबाने हा सामना ३३- २६ च्या फरकाने जिंकला आहे.

