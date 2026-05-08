PSG vs Bayern Munich: चॅम्पियन्स लीगमध्ये PSG ची धमाकेदार एन्ट्री; आता फायनलमध्ये आर्सेनलशी भिडणार

म्युनिक : ओस्मान डेम्बेलेने सामन्याच्या सुरुवातीलाच केलेल्या गोलमुळे पॅरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) संघाने बायर्न म्युनिकविरुद्ध १-१ अशी बरोबरी साधून पुन्हा एकदा चॅम्पियन्स लीग फुटबॉलमध्ये यंदाही अंतिम फेरी गाठली..उपांत्य फेरीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील या सामन्यात तिसऱ्याच मिनिटाला डेम्बेलेला अचूक पास मिळाला आणि त्याने या सुवर्णसंधीचे गोलात रूपांतर केले. त्यानंतर भरपाई वेळेत हॅरी केनने बायर्न म्युनिकसाठी बरोबरीचा गोल केला. मात्र, तोपर्यंत बायर्नचे बुंडेसलीगा, जर्मन कप आणि चॅम्पियन्स लीग अशी तिहेरी विजेतेपदांचे स्वप्न संपुष्टात आले..या बरोबरीमुळे विद्यमान विजेत्या पीएसजीने एकूण ६-५ अशा फरकाने विजय मिळवला. गेल्या आठवड्यात पॅरिसमध्ये झालेल्या पहिल्या लेगमध्ये त्यांनी ५-४ असा विजय मिळवला होता..३० मे रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात पीएसजीची लढत आर्सनेल यांच्याशी होईल. हा सामना बुडापेस्ट येथे होणार आहे. आर्सनेलने ॲटलेटिको माद्रिदवर १-० असा विजय मिळवला. त्यांची एकूण सरासरी २-१ अशी झाली..गेल्या आठवड्यात पॅरिसमध्ये झालेल्या पहिल्या टप्प्यातील लढतीत पीएसजीने चार गोल स्वीकारले होते. त्यामुळे या वेळी त्यांनी बचावाचा खेळ अधिक भक्कम केला आणि हॅरी केन, लुईस डियाझ आणि मायकेल ओलिसे यांचे आक्रमण रोखून धरले.