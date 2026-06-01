PSG Wins Champions League: पीएसजीचा ऐतिहासिक विजय, पण पुढच्याच क्षणी पॅरिस हादरलं! आयफेल टॉवरजवळ नेमकं काय झालं?

पॅरिस : पॅरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) या फ्रान्समधील फुटबॉल क्लबने शनिवारी मध्यरात्री चॅम्पियन्स लीग या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत अंतिम फेरीमध्ये आर्सेनल या क्लबवर पेनल्टी शूटआउटमध्ये ४-३ असा विजय मिळवला आणि अजिंक्यपदाची माळ गळ्यात घातली; मात्र या विजयानंतर फ्रान्समधील अनेक शहरांमध्ये जल्लोषादरम्यान हिंसक घटना घडल्या..पोलिसांनी अशा घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या ७८० जणांना ताब्यात घेतले. फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉरेंट नुनेज यांनी या वेळी सांगितले, की या गोंधळात ५७ पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. बहुतांश जखमा किरकोळ स्वरूपाच्या होत्या. काही उपद्रवींनी दुकाने फोडली, आग लावली आणि एका गटाने तर पॅरिसमधील पोलिस ठाण्यात घुसण्याचाही प्रयत्न केला. लॉरेंट नुनेझ यांनी पुढे नमूद केले, की 'परिस्थिती आता मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आली आहे.' त्यांनी स्पष्ट केले, की बहुतेक लोकांनी शांततेत आनंदोत्सव साजरा केला; मात्र काही घटना पॅरिसमधील शाँझ-एलीझे परिसरात आणि पार्क दे प्रिन्सेस स्टेडियमजवळ घडल्या..फ्रान्समधील सुमारे १५ शहरांमध्ये अशा घटना घडल्या. एकूण ७८० जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यापैकी ४८० जण पॅरिस परिसरातील आहेत. दरम्यान, मागील वर्षी पीएसजीने पहिले विजेतेपद जिंकल्यानंतरही फ्रान्समध्ये अशाच प्रकारच्या घटनांमध्ये २०१ जण जखमी झाले होते आणि ५००हून अधिक अटक करण्यात आल्या होत्या..८२ अल्पवयीन मुलांना पोलिस कोठडी पॅरिसच्या सरकारी वकिलांच्या कार्यालयानुसार, २७७ जणांना औपचारिक पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे, त्यामध्ये ८२ अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. त्या मुलांवर पोलिसांवर हल्ला करणे, चोरी, तोडफोड आणि सार्वजनिक शांतता भंग करणे, असे आरोप आहेत. एका गंभीर अपघातात एका कारचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कार एका रेस्टॉरंटच्या बाहेरील आसनव्यवस्थेवर घुसली..यात दोन जण जखमी झाले, त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. सत्कार सोहळा आयफेल टॉवरजवळील शाँ द मार्स येथे नियोजित विजय सोहळा होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कोणताही हिंसाचार झाल्यास पोलिस कठोर कारवाई करतील, असा इशाराही देण्यात आला. यानंतर पीएसजी संघाचा फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमान्यूएल मॅकरॉन यांच्या अध्यक्षीय निवासस्थानी, एलिसी पॅलेसमध्ये सत्कार होणार आहे.