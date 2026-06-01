PSG Wins Champions League: पीएसजीचा ऐतिहासिक विजय, पण पुढच्याच क्षणी पॅरिस हादरलं! आयफेल टॉवरजवळ नेमकं काय झालं?

PSG Wins Champions League Final in Dramatic Match: पीएसजीने चॅम्पियन्स लीग जिंकल्यानंतर फ्रान्समधील अनेक शहरांमध्ये हिंसक घटना घडल्या. पोलिसांनी शेकडो लोकांना अटक केली असून अनेक ठिकाणी गोंधळ निर्माण झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पॅरिस : पॅरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) या फ्रान्समधील फुटबॉल क्लबने शनिवारी मध्यरात्री चॅम्पियन्स लीग या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत अंतिम फेरीमध्ये आर्सेनल या क्लबवर पेनल्टी शूटआउटमध्ये ४-३ असा विजय मिळवला आणि अजिंक्यपदाची माळ गळ्यात घातली; मात्र या विजयानंतर फ्रान्समधील अनेक शहरांमध्ये जल्लोषादरम्यान हिंसक घटना घडल्या.

