Pune Grand Tour: ल्यूक मडग्वेची पहिल्या टप्प्यात बाजी; पिंपरी-चिंचवडसह मावळ, मुळशीतील मार्गांवर थरार

सायकल स्पर्धेच्या पहिला टप्प्याचा मार्ग पिंपरी-चिंचवड, मावळ आणि मुळशीतून होता. गवताळ प्रदेश, वळणदार डोंगराळ रस्ते आणि धरणाचे विलोभनीय बॅकवॉटर अशा निसर्गरम्य, परंतु खडतर अशा मार्गावर सायकलपटूंचा कस लागला. ८७.२ किलोमीटरच्या आव्हानात्मक मार्गावर मंगळवारी चीनच्या ‘ली निंग स्टार’ संघाचा ल्यूक मडग्वे विजेता ठरला..त्याने दोन तास २१ सेकंदांत ८७.२ किलोमीटरचे अंतर पार करून बाजी मारली. बजाज पुणे ग्रँड टूरला हिंजवडीमधील टीसीएस सर्कल येथून उत्साहात सुरुवात झाली. अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या पहिल्या टप्प्यात ल्यूकला विजयासाठी मोठी झुंज द्यावी लागली. एस्टोनियाच्या ‘क्विक प्रो’ संघाचा अँड्रियास मटिल्डास दोन तास २७ सेकंदांसह दुसरे स्थान मिळाले, तर बेल्जियमच्या ‘टार्टलेटो-आयसोरेक्स’ संघाचा योर्बेन लॉरिसेन (दोन तास ३० सेकंद) तिसऱ्या स्थानी राहिला..‘युनियन सायकलिंग इंटरनॅशनल’च्या नियमांनुसार, पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे दहा, सहा आणि चार सेकंदांचा ‘टाइम बोनस’ देण्यात आला. जो पुढील टप्प्यांमध्ये निर्णायक ठरू शकतो. अपघातामुळे काही काळ शर्यत थांबली सायकलपटूंच्या पथकाला कोळवण परिसरात किरकोळ अपघात झाला. काही सायकलस्वारांची धडक होऊन ते रस्त्यावर कोसळले. त्यात तीन सायकलपटू किरकोळ जखमी झाले..सुरक्षा कारणास्तव शर्यत सुमारे २३ मिनिटे थांबविण्यात आली होती. वैद्यकीय तपासणी आणि तांत्रिक कामांनंतर शर्यत पुन्हा सुरक्षितपणे सुरू करण्यात आली. अपघात झालेल्या तीन सायकलपटूंपैकी मलेशिया राष्ट्रीय संघाचा एक सायकलपटू शर्यत पूर्ण करू शकला नाही, तर उर्वरित दोन्ही खेळाडूंनी शर्यत पूर्ण केल्याचे ‘यूसीआय’च्या कमिशनर पॅनेलचे अध्यक्ष एडवर्ड पार्क यांनी सांगितले. तसेच, अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही आणि कोणालाही रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज पडली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले..आकुर्डी : ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’च्या पहिल्या टप्प्याच्या विजेत्या स्पर्धकांनी पदक स्वीकारल्यानंतर सेल्फी घेऊन आनंद व्यक्त केला..Pune Grand Challenge Tour : ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने ग्रामीण रस्त्यांचा झाला 'ग्रँड' बदल.यलो जर्सी (वेळेनुसार) : ल्यूक मडग्वे (एलएनएस, चीन) � ग्रीन जर्सी (गुणांनुसार) : ल्यूक मडग्वे (एलएनएस, चीन) - २२ गुण � पोल्का डॉट जर्सी (डोंगराळ भागात अव्वल) : क्रिस्टियन राईलानू (बीब-१६, एलएनएस, चीन) - ५ गुण � ऑरेंज जर्सी (सर्वोत्तम आशियाई) : जाम्बालजाम्त सायबायर (बीबीएच, मंगोलिया) � व्हाइट जर्सी (सर्वोत्तम युवा खेळाडू) : तामार स्पिएरो (विग, नेदरलँड्स) � ब्लू जर्सी (सर्वोत्तम भारतीय) : हर्षवीर सिंग सेखाँ (भारत)सुरुवातीपासूनच शर्यत खूप वेगवान होती. पहिल्या चढणीनंतर मुख्य जथ्था विभागला गेला. माझ्या दोन सहकाऱ्यांनी मला खूप मदत केली आणि संघासाठी हा विजय मिळवून देताना मला खूप आनंद होत आहे.’ तांत्रिकदृष्ट्या अवघड असलेल्या वळणदार उतारावर मिळालेल्या आघाडीमुळे विजय सुकर झाला. - ल्यूक मडग्वे, सायकलपटू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.