Pune Grand Tour: ल्यूक मडग्वेची पहिल्या टप्प्यात बाजी; पिंपरी-चिंचवडसह मावळ, मुळशीतील मार्गांवर थरार

Pune Grand Tour 2026 Stage 1 Results: ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’च्या पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड, मावळ आणि मुळशी परिसरातून जाणाऱ्या ८७.२ किलोमीटरच्या आव्हानात्मक मार्गावर आंतरराष्ट्रीय सायकलपटूंनी दमदार कामगिरी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
सायकल स्पर्धेच्या पहिला टप्प्याचा मार्ग पिंपरी-चिंचवड, मावळ आणि मुळशीतून होता. गवताळ प्रदेश, वळणदार डोंगराळ रस्ते आणि धरणाचे विलोभनीय बॅकवॉटर अशा निसर्गरम्य, परंतु खडतर अशा मार्गावर सायकलपटूंचा कस लागला. ८७.२ किलोमीटरच्या आव्हानात्मक मार्गावर मंगळवारी चीनच्या ‘ली निंग स्टार’ संघाचा ल्यूक मडग्वे विजेता ठरला.

