Sports News: पुणे, महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे माहेरघर: मागील १२ वर्षांत आठ वेळा यजमानपद

बारामती: महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे माहेरघर म्हणून पुण्याची ओळख आहे. मागील बारा वर्षांमध्ये आठ वेळा पुण्याने या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेचे यजमानपदाचा मान मिळवला आहे. केवळ चार स्पर्धा नागपूर, सातारा, अहमदनगर व जालना या शहरांत पार पडल्या. एकंदरीतच या स्पर्धेला पुण्यासारखा ग्लॅमर कुठेही मिळत नाही. हा ग्लॅमरपणा संघटना व मल्ल यांनाही हवा असतो. यामुळे पुणे हेच महाराष्ट्र केसरीचे माहेरघर ठरले आहे..स्वातंत्र्यानंतर १९५३ मध्ये महाराष्ट्र चॅम्पियनशिप स्पर्धेला सुरुवात झाली. नगरकर तालमीत मल्ल तुकाराम फाटक यांनी गेगांवकर सिदप्पा यांना चितपट करून चॅम्पियनशिप पदक मिळविले. १९६३ मध्ये महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी दीड किलो चांदीची गदा देऊन गेवगावकर यांना गौरवण्यात आले. गामासोबत गोखले यांनी ही गदा पटकावली. यानंतर २००८ पासून.Sports News: वाघोलीत महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत पृथ्वीराज मोहोळ आणि शिवराज राक्षे यांचा विजयी क्रम.१२ वर्षांतील आकडेवारी ■ २०१५, २०१७, २०१९, २०२०, २०२१, २०२३, २०२४, २०२६ (पुणे शहराला यजमानपद) ■ २०१६ - नागपूर, २०१८ - जालना, २०२२ - सातारा, २०२५ - नगर.महाराष्ट्र केसरी विजेत्याला चांदीची गदा व ५१ हजार रुपये रोख बक्षीस देण्यात येण्यास सुरुवात झाली. पूर्वी खेडोपाडी होणाऱ्या कुस्तीची स्पर्धा आता खूपच ग्लॅमरस होत लागली आहे. ग्लॅमरमुळेच आणि आपले अस्तित्व राखण्यासाठी आयोजकांनी स्पर्धा ग्लॅमरस करण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. ही चढाओढ पुण्यातच बघायला मिळते..महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी लाखो रुपये किमतीच्या कार बक्षीस म्हणून ठेवण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. या स्पर्धेसाठी सध्या करोडो रुपयांचा खर्च होत आहे. कुस्ती संघटना, मल्ल यांनाही हाच ग्लॅमरपणा भावतो आहे.