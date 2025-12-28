Dakar Rally : ‘डकार रॅली’ मोहिमेसाठी पुण्याचा संजय टकले सज्ज

पुणे - गेल्या वर्षी आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात ‘डकार रॅली’ पूर्ण करण्याचा ऐतिहासिक पराक्रम गाजविल्यानंतर संजय टकले आता आपल्या दुसऱ्या मोहिमेसाठी सज्ज झाले आहेत. जगातील सर्वांत कठीण मानली जाणारी ही रॅली तीन ते सतरा जानेवारी दरम्यान सौदी अरेबियामध्ये होणार आहे. यात संजय टकले आपली कामगिरी सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत..‘माझा पहिला डकारचा अनुभव विलक्षण होता. एकदा तुम्ही ही शर्यत पूर्ण केली, की तुम्ही पूर्णपणे बदलून जाता. ही रॅली तुमची मानसिक कसोटी पाहते. तुम्हाला थकवते आणि संयम, शिस्त व पुन्हा उभारी घेण्याचा खरा अर्थ शिकवते..मी केवळ एक उत्तम ड्रायव्हर म्हणूनच नाही, तर एक वेगळा माणूस म्हणून बाहेर आलो आहे,’ असे डकार रॅली पूर्ण करणारे एकमेव भारतीय ठरलेले संजय टकले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी प्रकाश गौर, अनिरुद्ध देशपांडे, श्रीकांत आपटे हे उपस्थित होते..संजय टकले पुन्हा ‘एअरपेस रेसर्स’साठी स्पर्धा करणार असून, त्यांना फ्रान्सच्या ऐतिहासिक ‘कँपॅग्ने सहारिएन’ रॅली टीमचे तांत्रिक सहकार्य लाभणार आहे. आपल्या पदार्पणात संजय टकले यांनी ‘क्लासिक’ श्रेणीत ‘एच१’ कारने सहभाग घेतला होता आणि ९४ स्पर्धकांमध्ये अठरावे स्थान पटकावले होते. या वेळी ते त्याच श्रेणीत; पण अधिक वेगवान ‘एच ३’कार चालवणार आहेत. फ्रान्सचे मॅक्झिम रॉड हे त्यांचे नेव्हिगेटर असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.