Singapore Open 2026: सिंगापूर ओपनमध्ये भारताचा थरार! पी. व्ही. सिंधूचा अवघ्या २७ मिनिटांत विजय; पण पुढचं आव्हान ऐकून बसेल धक्का!

PV Sindhu easy victory in opening round: भारतीय बॅडमिंटनपटूंसाठी गुरुवारचा दिवस आनंददायी ठरला. महिला एकेरीमध्ये पी. व्ही. सिंधू हिने आणि पुरुष एकेरीमध्ये लक्ष्य सेन यांनी सिंगापूर ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी, ध्रुव कपिला- तनीषा क्रॅस्टो या जोडीने दुहेरीमध्ये विजयी वाटचाल केली..एच. एस. प्रणोय याला फक्त पुरुष एकेरीमध्ये हार पत्करावी लागली. पी. व्ही. सिंधू हिने जपानच्या रिको गुंजी हिला सरळ दोन गेममध्ये पराभूत केले. तिने २१-९, २१-१२ असा २७ मिनिटांमध्ये विजय मिळवला. पी. व्ही. सिंधूसमोर आता पुढील फेरीमध्ये अव्वल मानांकित ॲन सी यंग हिचे आव्हान असणार आहे. लक्ष्य सेन याला पुढे चाल देण्यात आली..त्याचा प्रतिस्पर्धी कुनलावूत वितीदसर्ण याने माघार घेतल्यामुळे लक्ष्य सेनला उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचता आले. या दोन खेळाडूंमधील लढत थांबली तेव्हा लक्ष्य सेन याच्याकडे पहिल्या गेममध्ये २-० अशी आघाडी होती. लोह कीन येव याने एच. एस. प्रणोय याचे कडवे आव्हान तीन गेममध्ये परतवून लावले. लोह कीन येव याने २१-१८, १६-२१, २१-१५ असा तीन गेममध्ये एक तास व एक मिनिटात विजय साकारला..Thomas Cup: माजी विजेत्या भारतीय पुरुष संघाचे पदक पक्के; थॉमस करंडक बॅडमिंटन, चीन तैपईचा ३-०ने धुव्वा, एकेरीसह दुहेरीतही ठसा.दुहेरीत दमदार यश भारतीय खेळाडूंना दुहेरीत दमदार यश मिळवता आले. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या अनुभवी जोडीने ली हुई-यांग पो या जोडीवर २१-१५, ११-२१, २१-१८ असा तीन गेममध्ये विजय संपादन केला. भारतीय जोेडीला विजयासाठी एक तासाची प्रतीक्षा करावी लागली. ध्रुव कपिला-तनीषा क्रॅस्टो या जोडीने युता वातानबे-माया तागुची या जोडीवर ८-२१, २१-१७, २१-१६ अशी मात केली. ध्रुव कपिला-तनीषा क्रॅस्टो या जोडीने ५८ मिनिटांमध्ये विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.