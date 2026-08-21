Ayush Shetty Exit World Championships: जागतिक बॅडमिंटनमध्ये भारताला धक्का; आयुष शेट्टीसह पी. व्ही. सिंधूही स्पर्धेबाहेर

नवी दिल्ली: लक्ष्य सेन याचे आव्हान बुधवारी संपुष्टात आल्यानंतर भारताच्या दोन प्रमुख खेळाडूंना जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिटन स्पर्धेमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. महिला एकेरीमध्ये पी. व्ही. सिंधू आणि पुरुष एकेरीमध्ये आयुष शेट्टी यांचा पराभव झाला. त्यामुळे या दोन्ही खेळाडूंचे आव्हान तिथेच संपुष्टात आले..आयुष शेट्टी-ॲल्वी फरहान यांच्यामध्ये पुरुष एकेरीची लढत रंगली. पहिल्या गेममध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरस पाहायला मिळाली, मात्र दबावाखाली, निर्णायक क्षणी ॲल्वी फरहान याने आपला खेळ उंचावला आणि पहिला गेम २१-१९ असा आपल्या नावावर केला. त्यानंतर पुढील गेममध्ये ॲल्वी फरहान याने आयुष शेट्टीवर वर्चस्व गाजवले. अखेर २१-११ अशा फरकाने आयुष शेट्टीवर पराभवाची नामुष्की ओढवली. ॲल्वी फरहान याने ४५ मिनिटांमध्ये विजय साकारला..Sugar Price Hike in India : साखरेचे दर ९० रुपयांवर जाणार? भारतावर आयात करण्याची वेळ; ऐण सणासुदीत गोड पदार्थांच्या किंमती वाढणार, सर्वसामान्यांना फटका.सिंधू-वँग झी यी यांच्यामध्ये महिला एकेरीची लढत पार पडली. या लढतीमध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये एक तास व २८ मिनिटांचा संघर्ष पाहायला मिळाला. दोन खेळाडूंमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. वँग झी यी हिने पहिला गेम २१-११ असा जिंकत १-० अशी आघाडी मिळवली. त्यानंतर पी. व्ही. सिंधू हिने २१-१५ असे यश मिळवले, मात्र अखेरच्या गेममध्ये सिंधूला १७-२१ अशी हार पत्करावी लागली..'WhatsApp हॅक केलं आणि...' वनिता खरातबरोबर घडला सायबर फ्रॉड, म्हणाली....दुहेरीत संमिश्र यशट्रीसा जॉली-गायत्री गोपीचंद या भारतीय जोडीने महिला दुहेरीत विजयी आगेकूच केली. ट्रीसा जॉली -गायत्री गोपीचंद या जोडीने रिन आयवानगा-किए नकानिशी या जोडीचे आव्हान २१-१६, २१-११ असे ४४ मिनिटांमध्ये परतवून लावले. ध्रुव कपिला-तनीषा क्रॅस्टो या भारताच्या १५व्या मानांकित जोडीला मात्र पराभवाला सामोरे जावे लागले. यामुळे या जोडीचे आव्हान संपुष्टात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.