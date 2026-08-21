क्रीडा

Ayush Shetty Exit World Championships: जागतिक बॅडमिंटनमध्ये भारताला धक्का; आयुष शेट्टीसह पी. व्ही. सिंधूही स्पर्धेबाहेर

Ayush Shetty Loses to Alwi Farhan in Straight Games: जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेत पी. व्ही. सिंधू आणि आयुष शेट्टी यांचे आव्हान संपुष्टात आले. सिंधूला वँग झी यी हिच्याकडून, तर आयुष शेट्टीला ॲल्वी फरहानकडून पराभव पत्करावा लागला.
Ayush Shetty Exit World Championships

Ayush Shetty Exit World Championships

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: लक्ष्य सेन याचे आव्हान बुधवारी संपुष्टात आल्यानंतर भारताच्या दोन प्रमुख खेळाडूंना जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिटन स्पर्धेमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. महिला एकेरीमध्ये पी. व्ही. सिंधू आणि पुरुष एकेरीमध्ये आयुष शेट्टी यांचा पराभव झाला. त्यामुळे या दोन्ही खेळाडूंचे आव्हान तिथेच संपुष्टात आले.

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