PV Sindhu: दमदार विजयासह सिंधू उपांत्यपूर्व फेरीत; जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धा, दुसऱ्या क्रमांकावरील चीनच्या वँगला नमवले

पॅरिस : भारताची अनुभवी खेळाडू व दोन वेळची ऑलिंपिक पदक विजेती पी. व्ही. सिंधू हिने गुरुवारी जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या चीनच्या वँग झी यी हिला सरळ दोन गेममध्ये पराभूत करीत जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेतील महिला एकेरीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला..पी. व्ही. सिंधू हिचे जागतिक क्रमवारीत १५वे स्थान आहे. तिने २०१९ मध्ये जागतिक स्पर्धेत पदक पटकावण्याची किमया केली होती. भारताच्या या फुलराणीने चीनच्या खेळाडूचे आव्हान यंदाच्या स्पर्धेत २१-१९, २१-१५ असे परतवून लावले. ४८ मिनिटांमध्ये तिने विजय साकारला. आता पी. व्ही. सिंधू हिने वँग झी यी हिच्यावर तीन लढतींमध्ये विजय मिळवले आहेत. चीनच्या खेळाडूने पी. व्ही. सिंधूला दोन लढतींमध्ये नमवले आहे..पी. व्ही. सिंधू हिच्यासमोर उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत इंडोनेशियाच्या पुत्री कुसुमा हिचे आव्हान असणार आहे. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये पदक निश्चित करण्यासाठी आता पी. व्ही. सिंधू हिला फक्त एकाच लढतीत विजय आवश्यक आहे. उपांत्यपूर्व फेरीची लढत जिंकल्यास तिला जागतिक स्पर्धेतील सहावे पदक निश्चित करता येणार आहे. याआधी पी. व्ही. सिंधू हिला पाच पदके पटकावता आलेली आहेत..पी. व्ही. सिंधू-वॅंग झी यी यांच्यामधील लढतीतील पहिल्या गेममध्ये चुरस पाहायला मिळाली. भारतीय फुलराणी हिने ब्रेकला ११-६ अशी आघाडी मिळवली, मात्र चीनच्या खेळाडूने तोडीसतोड खेळ करीत १९-१९ अशी बरोबरी साधली, मात्र पी. व्ही. सिंधू हिने निर्णायक क्षणी खेळ उंचावला व २१-१९ अशी बाजी मारली. पुढील गेममध्येही भारतीय खेळाडूकडे ११-६ अशी आघाडी होती. त्यानंतर पी. व्ही. सिंधू हिच्या आक्रमक खेळापुढे चीनच्या खेळाडूचा निभाव लागला नाही. अखेर पी. व्ही. सिंधू हिने २१-१५ असे या गेममध्ये यश साकारले व लढतही आपल्या नावावर केली..ध्रुव-तनीषा जोडीचीही आगेकूचपी. व्ही. सिंधू हिने रोमहर्षक विजय संपादन केल्यानंतर ध्रुव कपिला-तनीषा क्रॅस्टो या भारतीय जोडीनेही थरारक विजयाची नोंद केली. ध्रुव-तनीषा या जोडीने हाँगकाँगच्या पाचव्या क्रमांकावरील टँग चुन मॅन-सी यिंग सुएत या जोडीचे कडवे आव्हान १९-२१, २१-१२, २१-१५ असे परतवून लावत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत विजय मिळवल्यास या जोडीला जागतिक स्पर्धेतील पहिलेवहिले पदक पटकावता येणार आहे. पुढील फेरीमध्ये त्यांना मलेशियन जोडीचा सामना करावयाचा आहे..प्रत्येक गुणासाठी संघर्ष अपेक्षितया लढतीत विजय मिळवल्यानंतर पी. व्ही. सिंधू म्हणाली, जागतिक स्पर्धेसाठी बॅडमिंटन कोर्टवर उतरण्याआधीच मला माहीत होते की प्रवास आव्हानात्मक असणार आहे. प्रत्येक गुणासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. तरीही १०० टक्के प्रयत्न करण्याचा निर्धार केला होता. वँग झी यी हिच्याविरुद्धच्या लढतीत सातत्यपूर्ण खेळ करण्याचा निश्चय केला. समोर येत असलेल्या आव्हानासाठी सज्ज होती. वेगवान हालचालींवर लक्ष केंद्रित केले..