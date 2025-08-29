क्रीडा

PV Sindhu: दमदार विजयासह सिंधू उपांत्यपूर्व फेरीत; जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धा, दुसऱ्या क्रमांकावरील चीनच्या वँगला नमवले

Badminton World Championship: जागतिक क्रमवारीत १५व्या स्थानी असलेली पी. व्ही. सिंधूने चीनच्या वँग झी यी हिला २१-१९, २१-१५ असा पराभूत करून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. आता तिला सहावे जागतिक पदक निश्‍चित करण्यासाठी फक्त एक विजय आवश्यक आहे.
Updated on

पॅरिस : भारताची अनुभवी खेळाडू व दोन वेळची ऑलिंपिक पदक विजेती पी. व्ही. सिंधू हिने गुरुवारी जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या चीनच्या वँग झी यी हिला सरळ दोन गेममध्ये पराभूत करीत जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेतील महिला एकेरीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

