Sports: सिंधूची विजयी सलामी; सात्त्विक-चिराग जोडीचीही घोडदौड

सिंगापूर: पी. व्ही. सिंधू हिने महिला एकेरीत आणि सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी जोडीने पुरुषांच्या दुहेरीत प्रतिस्पर्धी खेळाडूंना पराभूत करीत सिंगापूर ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. भारताच्या इतर खेळाडूंना मात्र मंगळवारी पराभवाचा सामना करावा लागला..पी. व्ही. सिंधू हिने या स्पर्धेतील पाचवी मानांकित इंडोनेशियाच्या पुत्री कुसुमा वरदानी हिला २१-१७, २१-१८ असे सहज दोन गेममध्ये पराभूत केले. पहिल्या गेममध्ये पी. व्ही. सिंधू हिने चार गुणांची आघाडी मिळवली..मात्र, त्यानंतर इंडोनेशियाच्या खेळाडूने पुनरागमन करताना बरोबरी साधली. भारताच्या खेळाडूने १६-१६ अशी बरोबरी साधली. पी. व्ही. सिंधू हिने सलग पाच गुण मिळवत पहिला गेम २१-१७ असा जिंकला. त्यानंतर पी. व्ही. सिंधू हिने निर्णायक क्षणी आपला खेळ उंचावत २१-१८ असे यश मिळवले..विजयासाठी झुंजसात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीला विजयासाठी संघर्ष करावा लागला. भारतीय जोडीला एक तास व १५ मिनिटांच्या संघर्षानंतर विजय प्राप्त झाला. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी - चिराग शेट्टी या जोडीने ली हुई-यांग सुयान या चीन तैपईच्या जोडीवर तीन गेममध्ये रोमहर्षक विजय मिळवला. भारतीय जोडीला पहिल्या गेममध्ये २८-२६ अशी हार पत्करावी लागली. मात्र, पुढील दोन गेममध्ये मात्र भारतीय जोडीने शानदार खेळ करताना २१-१५, २१-१३ अशी बाजी मारली.