क्रीडा

Sports: सिंधूची विजयी सलामी; सात्त्विक-चिराग जोडीचीही घोडदौड

PV Sindhu Registers Strong Opening Win at Singapore Open: सिंगापूर ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत पी. व्ही. सिंधू आणि सात्त्विक-चिराग जोडीने विजयी सलामी दिली. सिंधूने महिला एकेरीत तर भारतीय दुहेरी जोडीने दमदार पुनरागमन करत पुढील फेरी गाठली.
सकाळ वृत्तसेवा
सिंगापूर: पी. व्ही. सिंधू हिने महिला एकेरीत आणि सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी जोडीने पुरुषांच्या दुहेरीत प्रतिस्पर्धी खेळाडूंना पराभूत करीत सिंगापूर ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. भारताच्या इतर खेळाडूंना मात्र मंगळवारी पराभवाचा सामना करावा लागला.

