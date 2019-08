सिंधू सलग तिसऱ्यांदा वर्ल्ड बॅटमिंटन चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत

स्वित्झर्लंड : भारताची आघाडीची महिला बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधूने आज (शनिवार) चीनच्या शेन युफेईचा 21-7, 21-14 असा सरळ दोन सेटमध्ये पराभव करत वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. महिला एकेरी गटात सिंधूने सलग तिसऱ्यांदा या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली आहे.

