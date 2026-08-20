R. Praggnanandhaa: प्रज्ञानंदचा विजय अन् फायनलचं तिकीट पक्कं! मॅक्सिम लॅगरेव्हला पराभूत करत भारतीय स्टारने रचला मोठा इतिहास

नवी दिल्ली : भारताचा स्टार बुद्धिबळपटू आर. प्रज्ञानंद (R. Praggnanandhaa) याने सिंकफिल्ड बुद्धिबळ करंडकातील लढतीत मॅक्सिम लॅगरेव्ह याच्यावर मात करीत ग्रँड चेस टूअरच्या अंतिम फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले. ग्रँड चेस टूअर ही स्पर्धा पुढील टप्प्यात आयोजित करण्यात येणार आहे. . आर. प्रज्ञानंदने अमेरिकेच्या वेस्ली सोसोबत सेंट लुईस, अमेरिकेत सुरू असलेल्या प्रतिष्ठेच्या सिंकफिल्ड करंडकात संयुक्त आघाडी घेतली आहे. अंतिम फेरीआधीच्या फेरीत आर. प्रज्ञानंदने फ्रान्सच्या मॅक्सिम लॅगरेव्हचा पराभव केला. .Chess Prodigy Anvi Hinge: आंबेगावची अन्वी हिंगे जागतिक बुद्धिबळ रंगमंचावर अव्वल: फिडे अंडर-९ विश्वक्रमांक १, सर्वात लहान डब्ल्यूसीएम बनून भारताचा मान उंचावला.या विजयामुळे त्याचे आठपैकी पाच गुण झाले असून तो अमेरिकेच्या वेस्ली सोसोबत संयुक्त आघाडीवर आहे. या कामगिरीमुळे प्रज्ञानंदची वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या ग्रँड चेस टूअरच्या फायनलसाठी पात्रता निश्चित झाली आहे. वेस्ली सोने आपल्या देशाचा खेळाडू सेव्हियन सॅम्युएल्सविरुद्ध आणखी एक बरोबरी साधली..जावोखिर सिंदारोवने सलग तिसरा विजय मिळवत ४.५ गुणांची कमाई केली आहे. त्याने नेदरलँड्सच्या जॉर्डन व्हॅन फॉरेस्टचा पराभव केला. दिवसातील आणखी एका महत्त्वाच्या सामन्यात जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमरने अमेरिकेचा अव्वल मानांकित खेळाडू फॅबियानो कारुआनाचा पराभव केला..R Praggnanandhaa: ५ वेळच्या विश्वविजेत्याला प्रज्ञानंदने धूळ चारली! पण मॅग्नस कार्लसनने अचानक सामना का सोडला? पाहा....त्यामुळे व्हिन्सेंट कीमर ४.५ गुणांसह जावोखिर सिंदारोव्हसोबत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला. अन्य सामन्यात नेदरलँड्सच्या अनिश गिरीने अमेरिकेच्या लेव्हॉन ॲरोनियनविरुद्ध बरोबरी साधली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.