क्रीडा

Chess Tournament: आव्हानवीरांची बुद्धिबळ स्पर्धा; भावाच्या अपयशाची बहिणीकडून भरपाई, आर. प्रज्ञानंदची निराशा, वैशाली पहिल्या स्थानी

R Vaishali Takes the Lead in Women’s Section: आर. वैशालीने महिला गटात आघाडी घेत चमकदार कामगिरी केली असून विजेतेपदाच्या दिशेने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. आर. प्रज्ञानंद मात्र अपेक्षेप्रमाणे खेळ करू शकला नाही, तर स्पर्धेत सिंदारोवचे वर्चस्व कायम आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाफोस (सायप्रस) : भारतातील एका कुटुंबातील सख्खे भाऊ-बहीण अनुक्रमे आर. प्रज्ञानंद व आर. वैशाली यांच्याकडून आव्हानवीरांच्या बुद्धिबळ स्पर्धेत कमालीच्या अपेक्षा होत्या; मात्र भाऊ आर. प्रज्ञानंद याला खुल्या गटात अवघ्या चार गुणांची कमाई करता आली असून तो ही स्पर्धा जिंकण्याच्या शर्यतीतून बाहेर फेकला गेला आहे; मात्र त्याची बहीण आर. वैशाली हिने महिला गटात सहा गुणांची कमाई करीत पहिले स्थान पटकावले आहे. दहाव्या फेरीअखेर आर. वैशालीकडे आघाडी असून उर्वरित चार फेऱ्यांमध्ये चमकदार खेळ केल्यास तिला जेतेपदाची आशा बाळगता येऊ शकणार आहे.

