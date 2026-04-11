Chess Tournament: आव्हानवीरांची बुद्धिबळ स्पर्धा; भावाच्या अपयशाची बहिणीकडून भरपाई, आर. प्रज्ञानंदची निराशा, वैशाली पहिल्या स्थानी

पाफोस (सायप्रस) : भारतातील एका कुटुंबातील सख्खे भाऊ-बहीण अनुक्रमे आर. प्रज्ञानंद व आर. वैशाली यांच्याकडून आव्हानवीरांच्या बुद्धिबळ स्पर्धेत कमालीच्या अपेक्षा होत्या; मात्र भाऊ आर. प्रज्ञानंद याला खुल्या गटात अवघ्या चार गुणांची कमाई करता आली असून तो ही स्पर्धा जिंकण्याच्या शर्यतीतून बाहेर फेकला गेला आहे; मात्र त्याची बहीण आर. वैशाली हिने महिला गटात सहा गुणांची कमाई करीत पहिले स्थान पटकावले आहे. दहाव्या फेरीअखेर आर. वैशालीकडे आघाडी असून उर्वरित चार फेऱ्यांमध्ये चमकदार खेळ केल्यास तिला जेतेपदाची आशा बाळगता येऊ शकणार आहे..आर. वैशाली हिच्यासमोर अकराव्या फेरीत रशियाच्या ॲलेक्झँड्रा गोरीचकीना हिचे आव्हान असणार आहे. आता आर. वैशाली हिला उर्वरित चार फेऱ्यांमध्ये सातत्यपूर्ण खेळ करावा लागणार आहे. त्यानंतरच तिला अंतिम विजेतेपद मिळवता येणार आहे. या स्पर्धेत विजेता ठरल्यास तिला या वर्षअखेरीस होत असलेल्या जागतिक अजिंक्यपद लढतीत जू वेनजून हिच्याशी दोन हात करता येणार आहेत..आर. वैशाली हिने आतापर्यंत या स्पर्धेत दमदार खेळ दाखवला आहे. पहिल्या दहा फेऱ्यांपैकी तिने तीन लढतींमध्ये विजय मिळवले असून फक्त एकाच लढतीत तिला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या स्पर्धेमध्ये तिच्याकडून आक्रमक चाली रचल्या जात आहेत. भारताच्या दिव्या देशमुखला मात्र या स्पर्धेत छान खेळ करता आलेला नाही. तिला ४.५ गुणांचीच कमाई करता आलेली आहे..खुल्या गटात एकहाती वर्चस्वखुल्या गटामध्ये जावोखिर सिंदारोव याचे एकाहाती वर्चस्व दिसून येत आहे. त्याने आठ गुणांची कमाई करीत पहिले स्थान अगदी आरामात राखले आहे. उझबेकिस्तानच्या या खेळाडूने सहा विजयांसह चार सामने ड्रॉ राखले आहेत. एकाही लढतीत त्याचा पराभव झालेला नाही..जावोखिर सिंदारोव याने ही स्पर्धा जिंकल्यास त्याला या वर्षअखेरीस विश्वविजेत्या डी. गुकेशविरुद्ध जागतिक अजिंक्यपद लढतीत सहभागी होता येणार आहे. भारताच्या आर. प्रज्ञानंदची चार गुणांसह सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे.