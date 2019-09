जागतिक कुस्ती स्पर्धेत राहुलने घडवला इतिहास; ठरला पहिला महाराष्ट्रीयन मल्ल!

नूर सुलतान (कझाकस्तान) : भारताच्या राहुल आवारे याने जागतिक कुस्ती स्पर्धेत 61 किलो वजन गटात ब्राँझपदकाची कमाई केली. या कामगिरीमुळे जागतिक स्पर्धेत भारताची 1 रौप्य आणि 4 ब्राँझपदक अशी सर्वोत्तम कामगिरी राहिली.

ब्राँझपदकाच्या लढतीत राहुलने अमेरिकेच्या टिलर ग्राफ याचा 11-4 अशी धूळ चारत त्याचा पराभव केला. लढतीच्या सुरवातीस राहुल 0-2 असा पिछाडीवर पडला होता. मात्र, त्याने पहिल्या फेरीनंतर प्रतिस्पर्ध्यावर 4-2 अशी आघाडी मिळविली होती. या आघाडीनंतर त्याने अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्ध्यास लढतीत परतण्याची संधीच दिली नाही.

Wrestler of Maharashtra Rahul Aware won Bronze medal in #WorldWrestlingChampiomship . He is from #Beed district of Marathwada region.

Rahul Aware wins bronze after defeating Tyler Graff of USA in 61kg category. India finish the event with five medals - 1 Silver and 4 Bronze pic.twitter.com/2PBi34lFGK

— MAHA INFO CENTRE (@micnewdelhi) September 22, 2019