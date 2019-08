अखेर द्रविड हारलाच; भारत अ आणि 19 वर्षांखालील संघांचे प्रशिक्षकपद सोडणार 

मुंबई : भारताचा माजी कर्णधार राहुल द्रविड भारत अ आणि 19 वर्षांखालील संघांच्या प्रशिक्षकपदावरुन पायउतार होणार आहे. द्रविडची नुकतीच राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीच्या प्रमुखपदी निवड झाली आहे. त्यामुळे आता तो नवोदित खेळाडू आणि भारतीय संघातील खेळाडू यांच्यासह काम पाहत आहे. सौराष्ट्राचा माजी कर्णधार सितंशु कोटक आणि भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज लपारस म्हांब्रे यांची अनुक्रमे भारतीय अ आणि १९ वर्षांखालील संघाच्या मुक्य प्रशिक्षकपदी निवड करण्यात आली आहे. या दोन्ही संघांची जबाबदारी आतापर्यंत राहुल द्रविड यांच्याकडे होती. मात्र, द्रविड यांची राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचे मुख्य म्हणून निवड करण्यात आल्यामुळे हा बदल करण्यात आल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले. अर्थात, द्रविड जेव्हा कामातून मोकळा असेल, तेव्हा तो या दोन्ही संघासोबत राहू शकतो, असे देकील बीसीसीआयने म्हटले आहे. या नियुक्तीची वेगळी अशी घोषणा होणार नाही. द्रविडप्रमाणेच हे दोघेही राष्ट्रीय अकादमीत कार्यरत असल्यामुळे हा अंतर्गत बदल करण्यात आल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे. अ संघाच्या क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकपदासाठी टी दिलीप, तर गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून रमेश पोवार यांची निवड करण्यात आली आहे. अभय शर्मा या संघाचा फलंदाजी प्रशिक्षक असेल. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघासाठी हृषिकेश कानिटकर फलंदाजी प्रशिक्षक असेल. दुहेरी हितसंबंधांचे आरोप, द्रविडची होणार मुंबईत साक्ष बीसीसीआयचे नितीअधिकारी डी. के. जैन यांनी दुहेरी हीतसंबंधाच्या आरोपावरून राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीचा प्रमुख राहुल द्रविडला साक्ष घेण्यासाठी उपस्थित रहाण्याची सुचना केली आहे. 26 सप्टेंबर रोजी मुंबईत ही साक्ष होणार आहे.

Web Title: Rahul Dravid to step down as a coch of India A and under 19 team