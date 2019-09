राशिद खानने मोडला 15 वर्षांपूर्वीचा हा 'युनिक' विक्रम

छट्टोग्राम : राशिद खानच्या नावावर यापूर्वी अनेक विक्रमांची नोंद असताना आज त्याने आणखी एक विक्रम केला. त्याच्या नावावर कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वांत लहान कर्णधार होण्याचा विक्रम रचला आहे. यासह त्याने 15 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला आहेय यापूर्वी कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वांत कमी वयात कर्णधार होण्याचा मान झिंबाब्वेच्या तातेंदा तैबू याने मिळवला होता.

Against Bangladesh today, 's @rashidkhan_19 became the youngest man to lead in a Test match #BANvAFG pic.twitter.com/uBCOK0tzpQ

— ICC (@ICC) September 5, 2019