Shocking! शास्त्रींचा कपिल देवांना शिव्या घालतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

नवी दिल्ली : भारताचे माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयच्या सल्लागार समितीचे सदस्य कपिल देव यांनी रवी शास्त्री यांची भारताच्या प्रशिक्षकपदी पुन्हा नियुक्ती केली. 16 ऑगस्टला ही नियुक्ती करण्यात आली. त्या दिवसापासून शास्त्रींचे नाव सतत चर्चेत आहे. आता मात्र, शास्त्री कपिल देवांना शिव्या घालतानाच व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याने ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत. या व्हिडिओमध्ये शास्त्री कपिल देव यांच्याविषयी अपशब्द वापरताना दिसत आहेत. भारताचा माजी अष्टपैलू मनोज प्रभाकरशी बोलतानाचा हा व्हिडिओ आहे आणि यामध्ये शास्त्री सारखे कपिल यांच्याबद्दल अपशब्द वापरत आहेत. हा व्हिडिओ आताचा नसून 1999मधला आहे. त्यावेळी एका सामन्यानंतर शास्त्री कपिल यांच्याबद्दल अपशब्द वापरताना दिसत आहेत. Kapil Dev picked Ravi Shastri as Indian team coach. This is what Ravi Shastri said about Kapil Dev (Ahmedabad Test, 1999) PS: use headphones pic.twitter.com/9zYaX69oSR — Ritesh (@Sachislife) August 16, 2019

