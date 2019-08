आता मी विराटचे ऐकणार नाही, संघ मीच निवडणार : शास्त्री

नवी दिल्ली : भारती संघाच्या प्रशिक्षकपदी रवी शास्त्रींची पुन्हा नियुक्ती झाली. आता त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघ आता आयसीसीची ट्रॉफी जिंकण्याकडे लक्ष देईल. पुन्हा प्रशिक्षक झाल्यानंतर शास्त्रींनी मात्र भारताचा कर्णधार विराट कोहलीचे न ऐकता स्वत: संघ निवडीत लक्ष घालण्याची परवानगी मिळावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. विश्वकरंडकात आणि त्याआधीही शास्त्रींना अनेकवेळी संघ निवडीपासून लांब ठेवण्यात आले. अनेकवेळा फक्त विराट कोहली आणि निवड समिती यांनीच संघनिवड केली आहे. याविषयी शास्त्री काय बोलले हे सांगताना सल्लागार समिती म्हणाली,''संघ व्यवस्थापनाला मधल्या फळीत हवे ते खेळाडू मिळाले नाहीत. संघ व्यवस्थापनालाही संघ निवडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आता सहभागी करुन घ्यायला हवे अशा शास्त्रींची इच्छा आहे,'' असे मत सल्लागार समितीने व्यक्त केले. विश्वकरंडकादरम्यान अंबाती रायुडूच्याऐवजी विजय शंकरला संघात स्थान दिल्यानंतर निवड समिती आणि कोहलीवर खूप टीका करण्यात आली. त्यानंतर सलामीवीर शिखर धवन दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर गेल्यावर त्याच्याजागी रिषभ पंतला संघात स्थान देण्यात आले. त्यावरुनही बरीच नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

