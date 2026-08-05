Cheteshwar Pujara on Ravindra Jadeja: आक्रमक मानसिकतेमुळे रवींद्र जडेजा परिपूर्ण गोलंदाज; चेतेश्वर पुजाराकडून विश्लेषण, कसोटी सामन्यांमध्ये अगोदर धावा रोखण्यावर असायचा भर

नवी दिल्ली: रवींद्र जडेजा सुरुवातीला बचावात्मक गोलंदाज होता; परंतु त्याने मानसिकता बदलली आणि तो आक्रमक शैलीचा गोलंदाज झाला. यामुळेच तो कसोटी क्रिकेटमध्ये परिपूर्ण गोलंदाज झाला आहे, असे मत माजी फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने व्यक्त केले आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये रवींद्र जडेजा हा भारताचा प्रमुख फिरकी गोलंदाज असून तो मॅचविनरही ठरत आहे..अचूकतेमुळे तो अधिक आक्रमक गोलंदाज बनला आहे. निर्णायक क्षणी विकेट मिळवण्याच्या क्षमतेसह तो फलंदाजीतही महत्त्वाचे योगदान देत आहे. त्यामुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये भरवशाचा अष्टपैलू अशी ओळख त्याने निर्माण केली आहे. या अगोदर जडेजाची गोलंदाजीतील मानसिकता वेगळी होती. धावा द्यायच्या नाहीत, अशा विचाराने तो गोलंदाजी करायचा..Explained: तुमचं लक्षही नव्हतं अन् लोकसभेत ३ मिनिटांत मोठा निर्णय! २:१२ ला सादर, २:१५ ला मंजूर; प्रत्येकाच्या कामाची माहिती.खेळपट्टीकडून थोडी तरी साथ मिळत असेल तर त्याचे प्रयत्न विकेट मिळवण्यासाठी व्हायचे; पण खेळपट्टीकडून साहाय्य मिळत नसेल तर जडेजाचा टप्पा धावा रोखण्यावर असायचा, असे विश्लेषण पुजाराने केले आहे. या महिन्यात श्रीलंकेत होत असलेल्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसदंर्भात बोलताना पुजारा जडेजाबद्दल मतप्रदर्शन करीत होता. जडेजा ८९ कसोटी सामने खेळला आहे, त्यात त्याने २५.१२च्या सरासरीने ३४८ विकेट मिळवल्या आहेत..तो प्रत्येक सामन्यात आपली क्षमता ओळखून गोलंदाजी करतो. शक्यतो चेंडूचा टप्पा तो यष्टींच्या समोर ठेवतो, त्यामुळे फलंदाजाकडून दिशा चुकली तर तो बाद होण्याची शक्यता अधिक असते, असे पुजाराचे म्हणणे आहे. मुळात जडेजाने आता मानसिकतेमध्ये बदल केला आहे. प्रत्येक चेंडूवर फलंदाजाला कसे बाद करता येईल, असा विचार तो करीत असतो..Women's Asia Cup: महिला आशिया करंडकाबाबत संभ्रम; अजून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा.धावा रोखण्यासाठी गोलंदाजी करणे, हा विचार त्याने मागे टाकला आहे, असेही मत पुजाराने मांडले. स्वतःच्या खेळाबाबत अधिक खोलवर विचार करता तेव्हा असे बदल घडत असतात. टप्पा आणि दिशा मिळवण्यासाठी क्रिजचा वापर करावा लागतो, असे पुजाराने सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत यश मिळवणारा फिरकी गोलंदाज अशी ओळख जडेजाने निर्माण केली आहे. अचूकता आणि विविधता तसेच थोडे तरी साहाय्य मिळताच संधीचा फायदा मिळवण्याची कल्पकता यामुळे जडेजा मायदेशात तसेच परदेशात विकेट मिळवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.