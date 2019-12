धोनी आणि पंतने असा केला दुबईत ख्रिसमस सेलिब्रेट, बघा फोटो  

दुबई : भारतीय क्रिकेट संघात असा एक खेळाडू आहे ज्याच्या कामगिरीवर सध्या प्रचंड लक्ष आहे, तो म्हणजे रिषभ पंत. भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीच्या जागी तो यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून संघात स्थान मिळवत आहे. त्या दोघांची वारंवार तुलना केली जाते. असे असले तरी या दोघांनी मात्र, एकत्र ख्रिसमस साजरा केला आहे.

पंत आणि धोनीने दुबईमध्ये इतर मित्रांसह ख्रिसमस साजरा केला आहे. पंतने स्वत: धोनीसोबतच्या सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले आहेत.

Wishing you a #MerryChristmas May the festive season bring peace, joy and happiness to all. pic.twitter.com/WMPutsitr9

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) December 25, 2019