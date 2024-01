Riyan Parag : 6,6,6,6,6,6,6.... 12 षटकार अन् 56 चेंडूत धुंवाधार शतक! परागने ठोठावला थेट टीम इंडियाचा दरवाजा

Riyan Parag Hits Century In 56-Ball Rishabh Pant 5 Fastest Tons In Ranji Trophy Tournament History Cricket News in marathi

Kiran Mahanavar Ranji Trophy News : राजस्थान रॉयल्सचा फलंदाज रियान परागने रणजी ट्रॉफीमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. या स्पर्धेत चमकदार कामगिरी केल्यानंतर अनेक खेळाडू टीम इंडियामध्ये प्रवेश करण्यासाठी दरवाजे ठोठावताना दिसत आहेत. त्याने छत्तीसगडविरुद्ध आपल्या घरच्या संघ आसामसाठी झंझावाती शतक झळकावले. रणजी ट्रॉफीच्या ब गटातील छत्तीसगडविरुद्धच्या चौथ्या सामन्यात त्याने 56 चेंडूत शतक झळकावले. रायपूरमध्ये त्याने 12 षटकार आणि 11 षटकार मारले. परागने रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासातील दुसरे सर्वात जलद शतक झळकावले आहे. 87 चेंडूत 155 धावा करून तो बाद झाला. Ind vs Afg : उपकर्णधाराला संघातून बाहेर केल्यानंतर भारताचा माजी दिग्गज संतापला! BCCI समोर ठेवले 3 प्रश्न रियान परागच्या शतकानंतरही आसामला पराभवाला सामोरे जावे लागले. छत्तीसगडने हा सामना 10 गडी राखून जिंकला. त्याने पहिल्या डावात 327 धावा केल्या होत्या. आसामचा संघ पहिल्या डावात केवळ 159 धावा करू शकला. छत्तीसगडला 168 धावांची आघाडी मिळाली. फॉलोऑन खेळताना त्याने आसामला मजबूत केले. रियान परागच्या शतकाच्या जोरावर आसाम संघाने दुसऱ्या डावात 254 धावांपर्यंत मजल मारली. अशा प्रकारे त्याला केवळ 86 धावांची आघाडी मिळाली. छत्तीसगडने 87 धावांचे लक्ष्य एकही विकेट न गमावता पूर्ण केले. रियान परागने रणजीमध्ये दुसरे सर्वात वेगवान शतक ठोकले आहे. या बाबतीत ऋषभ पंत पहिल्या स्थानावर आहे. त्याने 2016 मध्ये झारखंडविरुद्ध दिल्लीसाठी 48 चेंडूत शतक झळकावले होते. परागनंतर नमन ओझा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ओझाने 2015 मध्ये मध्य प्रदेशकडून 69 चेंडूत शतक झळकावले होते.