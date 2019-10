INDvsSA : अनेक विक्रम मोडणारी रोहित-मयांकची त्रिशतकी भागीदारी

विशाखापट्टणम : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या कसोटी क्रिकेट सामन्यात रोहित शर्मा आणि मयांक अगरवाल यांनी 317 धावांची सलामी दिली, जी अनेक विक्रम मोडणारी ठरली.

INDvsSA : पुजारा असा बाद झालेला पाहिलाय? लंचनंतर पहिल्याच चेंडूवर क्लिनबोल्ड

दोन्ही सलामीवीरांनी दक्षिण आफ्रिके विरूद्ध कसोटीत शतक काढण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली.

WATCH: @ImRo45 the perfect team player

He dived, took a risky run, avoided a single too & ultimately helped @mayankcricket get to a 100. Rohit Sharma plays the perfect team player for his partner. Watch the video here https://t.co/360zCFc6pT #INDvSA pic.twitter.com/4rqPX7uOG1

— BCCI (@BCCI) October 3, 2019