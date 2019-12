INDvsWI : रोहितला तोड शोधूनच दाखवा; मोडलाय धोनीचा मोठा विक्रम

विशाखापट्टणम : येथे सुरू असलेल्या वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात रोहितने 138 चेंडूत 159 धावा करून मायदेशात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला. वेस्ट इंडिज विरुद्ध दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात रोहितने शानदार शतक केले. त्याने 138 चेंडूत 159 धावा कुटल्या. त्यात 17 चौकारांसह 5 षटकारांचा समावेश आहे. त्याने या सामान्यात मायदेशात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला. याआधी सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीच्या नावावर होता. धोनीने 208 डावांत 186 षटकार मारले आहेत तर रोहितने आतापर्यंत 116 डावांत 187 षटकार मारत धोनीचा विक्रम मोडला.

Web Title: Rohit Sharma breaks the record of MS Dhoni to hit most sixes in India