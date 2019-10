INDvsSA : रोहित, भावा कसोटीतही तूच एक नंबर!

विशाखापट्टणम : भारताचा सलामीवीर रोहित शर्मा आज कसोटी क्रिकेटमध्ये सलामीवीर म्हणून नवा अध्याय सुरु करत आहे आणि सलामीवीर म्हणून पदार्पणातच तो झळकला आहे. वीरेंद्र सेहवागसारखी आक्रमक शैलीच्या खेळीची त्याच्याकडून सारेच अपेभा करत होते. त्यानेही नेहमीप्रमाणे मैदानात पाऊल ठेवले आणि आफ्रिकेच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. याचसह त्याने कसोटी कारर्किदीतील 11वे अर्धशतक साजरे केले.

