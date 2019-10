INDvsSA : रोहितला वेड लागलंय; सलग दुसरं शतक ठोकलंय

विशाखापट्टणम : भारताचा सलामीवीर रोहित शर्मा सलामीवीर म्हणून सगळे विक्रम मोडण्यास तयार झाला आहे. दुसऱ्या डावातही त्याने तुफान फलंदाजी करत सलग दुसरे शतक केले.

INDvsSA : अन् चिडलेला रोहित म्हणाला, ''पुज्जू भाग बे****''

दुसऱ्या डावाला सुरवात झाल्यापासूनच रोहितने फटकेबाजी करण्यास सुरवात केली. त्याने पुजारालाही फटकेबाजी करण्यास प्रवृत्त केले.

Back to back 100s for the HITMAN. What a player pic.twitter.com/fhNkhvik2i

— BCCI (@BCCI) October 5, 2019