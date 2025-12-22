अहिल्यानगरचा हर्षल घुगे रोल बॉल विश्वचषकातील भारताच्या विजयात चमकला, शेवगावच्या सुपुत्राची ऐतिहासिक कामगिरी!

अहिल्यानगर : क्रीडा क्षेत्रातील भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवत, भारतीय पुरुष संघाने ७ व्या रोल बॉल विश्वचषक स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले आहे. दुबई येथे पार पडलेल्या या स्पर्धेत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगावचा सुपुत्र आणि मुंबई प्राप्तिकर विभागातील साहाय्यक हर्षल सोमनाथ घुगे याने आपल्या अष्टपैलू खेळाच्या जोरावर भारताला विश्वविजेतेपद मिळवून दिले. अंतिम सामन्यात हर्षलने केलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण गोल्सच्या जोरावर भारताने केनियाचा ११-१० अशा फरकाने निसटता पराभव केला..सुरुवातीपासूनच भारताचा दबदबाया स्पर्धेत भारतीय संघ सुरुवातीपासूनच अजिंक्य राहिला. साखळी फेरीत भारताने सौदी अरेबियाचा १६-१ आणि ब्राझीलचा ११-२ असा धुव्वा उडवला. या दोन्ही सामन्यांत हर्षलने आपली छाप सोडली. सौदी अरेबियाविरुद्ध त्याने ४, तर ब्राझीलविरुद्ध ३ गोल नोंदवले. या कामगिरीमुळे भारताने दिमाखात बाद फेरीत प्रवेश केला..BMC Election: एकनाथ शिंदेंचा मित्रपक्षाला धक्का! अजित पवार गटाची ताकद शिंदेसेनेसोबत.बाद फेरीतही 'हर्षल' पर्वबाद फेरीतील चुरशीच्या लढतीत भारताने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा १७-५ असा धुव्वा उडवला. या सामन्यातही हर्षलने २ गोल करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. त्यानंतर उपांत्य फेरीत इजिप्तवर ६-२ अशी मात करत भारताने अंतिम फेरीत धडक मारली..थरारक अंतिम सामनाअंतिम सामन्यात भारत आणि केनिया यांच्यात काट्याची टक्कर पाहायला मिळाली. शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात हर्षल घुगेने आपल्या अनुभवाचे प्रदर्शन करत ३ महत्त्वाचे गोल केले. हर्षलच्या या कामगिरीमुळे भारताला ११-१० असा विजय मिळवता आला आणि विश्वचषकावर भारताचे नाव कोरले गेले..Mumbai News: संसर्ग नियंत्रणासाठी प्रयोग! पालिका रुग्णालयांत ‘सूक्ष्मजंतूनाशक बेड मॅट’ वापरण्याबाबत चर्चा."देशासाठी विश्वचषक जिंकणे हे माझे स्वप्न होते, जे आज पूर्ण झाले आहे. हा विजय माझ्या कुटुंबाला, प्रशिक्षकांना आणि मला पाठबळ देणाऱ्या प्राप्तिकर विभागाला समर्पित करतो. महाराष्ट्र रोल बॉल संघटना आणि भारतीय रोल बॉल फेडरेशनने दिलेल्या संधीबद्दल मी ऋणी आहे."— हर्षल घुगे (विश्वविजेता खेळाडू).शेवगाव ते दुबई: एक प्रेरणादायी प्रवास२००८ पासून रोल बॉल खेळणाऱ्या हर्षलने आतापर्यंत १० पेक्षा जास्त वेळा वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याच्या याच खेळाची दखल घेत जुलै २०२४ मध्ये त्याची मुंबई प्राप्तिकर विभागात 'स्पोर्ट्स कोटा'अंतर्गत साहाय्यक पदी नियुक्ती झाली. एका छोट्या गावातून येत जागतिक स्तरावर झेंडा फडकवणाऱ्या हर्षलच्या या यशामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याचे नाव जगात उंचावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.