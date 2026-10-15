क्रीडा

Shivneri Kabaddi Tournament : रुपाली ज्वेलर्स अन् मुंबई पोलिसांचे व्यावसायिक गटात दणकेबाज विजय

Shivneri Kabaddi Tournament: शिवनेरी कबड्डी स्पर्धेत रुपाली ज्वेलर्स आणि मुंबई पोलीस संघानी आक्रमक खेळ करत दणकेबाज विजय मिळवला. उत्कृष्ट चढाया आणि भक्कम पकडींच्या जोरावर दोन्ही संघांनी मैदानावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
Shivneri Kabaddi Tournament

Shivneri Kabaddi Tournament

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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दिवसातील सर्वोत्तम पकडींचा नजराना पेश करणाऱ्या रुपाली ज्वेलर्सच्या खेळाडूंनी शिवनेरी सेवा मंडळ, दादर आयोजित शिवनेरी कबड्डी महोत्सवात व्यावसायिक गटात रिजनल बोर्डाचा खेळ पहिल्या फेरीतच संपवला. रूपाली ज्वेलर्ससह मुंबई पोलिसांनीही व्यावसायिक गटात दणकेबाज विजयाची नोंद केली.

महिला गटात मुंबई पोलीस महिला संघ आणि विवेक महिला संघाने, तर कुमार गटात अंकुर क्रीडा मंडळ व यश क्रीडा मंडळाने विजय मिळवला. व्यावसायिक गटात बीएमसी संघाने न्यू इंडिया इन्शुरन्स संघावर मात केली.

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Kabaddi players
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