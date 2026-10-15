Shivneri Kabaddi Tournament : रुपाली ज्वेलर्स अन् मुंबई पोलिसांचे व्यावसायिक गटात दणकेबाज विजय

दिवसातील सर्वोत्तम पकडींचा नजराना पेश करणाऱ्या रुपाली ज्वेलर्सच्या खेळाडूंनी शिवनेरी सेवा मंडळ, दादर आयोजित शिवनेरी कबड्डी महोत्सवात व्यावसायिक गटात रिजनल बोर्डाचा खेळ पहिल्या फेरीतच संपवला. रूपाली ज्वेलर्ससह मुंबई पोलिसांनीही व्यावसायिक गटात दणकेबाज विजयाची नोंद केली.महिला गटात मुंबई पोलीस महिला संघ आणि विवेक महिला संघाने, तर कुमार गटात अंकुर क्रीडा मंडळ व यश क्रीडा मंडळाने विजय मिळवला. व्यावसायिक गटात बीएमसी संघाने न्यू इंडिया इन्शुरन्स संघावर मात केली..महिला गटात मुंबई पोलीस महिला संघाने चंद्रोदय क्रीडा मंडळाचा ४२-१३ असा २९ गुणांनी पराभव केला. मुंबई पोलीस महिला संघाकडून चढाईत तृप्ती लांडगे, तर पकडीत साक्षी भोईर यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. चंद्रोदय क्रीडा मंडळाकडून तीर्था कोलगे हिने चढाईत चांगला खेळ केला. दुसऱ्या सामन्यात विवेक महिला संघाने शताब्दी स्पोर्ट्स क्लबचा ५०-१७ असा ३३ गुणांनी धुव्वा उडवला. विवेक महिला संघाकडून चढाईत संजना पोळ, तर पकडीत हरजीत कौर यांनी प्रभावी खेळ केला. शताब्दी स्पोर्ट्स क्लबकडून चढाईत नंदिनी मौया आणि पकडीत अनघा गायकवाड यांनी प्रयत्न केले..कुमार गटात यश क्रीडा मंडळाने पंचगंगा सेवा मंडळावर ३५-३१ अशी चार गुणांनी मात केली. यश क्रीडा मंडळाकडून चढाईत नवनाथ चौघुले, तर पकडीत विवेक पवार यांनी चमक दाखवली. पंचगंगा सेवा मंडळाकडून चढाईत सोमनाथ यादव आणि पकडीत सक्षम सूर्यवंशी यांनी चांगली कामगिरी केली. दुसऱ्या सामन्यात अंकुर क्रीडा मंडळाने बंड्या मारुती सेवा मंडळाचा ५२-२५ असा २७ गुणांनी पराभव करत दमदार विजय नोंदवला..व्यावसायिक गटात बीएमसी संघाने न्यू इंडिया इन्शुरन्स संघाला ३५-२५ असे पराभूत करत दहा गुणांनी विजय मिळवला. बीएमसीकडून चढाईत हर्ष जाधव, तर पकडीत कृष्णा पवार यांनी उत्कृष्ट खेळ केला. न्यू इंडिया इन्शुरन्सकडून चढाईत जयेश यादव, तर पकडीत यश बागल यांनी चांगली कामगिरी केली.दरम्यान, शिवनेरी कबड्डी महोत्सवात कुमार गटातील दुसऱ्या फेरीचे सामने सुरू झाले असून, महिला आणि व्यावसायिक गटातील पहिल्या फेरीचे सामने रंगत आहेत..संक्षिप्त धावफलक :मुंबई पोलीस महिला संघ (४२) विजयी विरुद्ध चंद्रोदय क्रीडा मंडळ (१३)विवेक महिला संघ (५०) विजयी विरुद्ध शताब्दी स्पोर्ट्स क्लब (१७)यश क्रीडा मंडळ (३५) विजयी विरुद्ध पंचगंगा सेवा मंडळ (३१)अंकुर स्पोर्ट्स क्लब (५२) विजयी विरुद्ध बंड्या माऊली सेवा मंडळ (२५)बीएमसी (३५) विजयी विरुद्ध न्यू इंडिया इंशूरंस (२५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.