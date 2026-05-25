SAFF Women Football: 'त्या' दोन पराभवांचा बदला घेणार? भारतीय महिला फुटबॉल संघासमोर बांगलादेशचे तगडे आव्हान; आजपासून थरार!

पणजी : दक्षिण आशियाई फुटबॉल महासंघाच्या (सॅफ) महिला फुटबॉल स्पर्धेत भारताने सर्वाधिक पाच वेळा विजेतेपद पटकावले आहे, पण मागील दोन्ही वेळेस त्यांचे आव्हान उपांत्य फेरीत संपुष्टात आले, तर बांगलादेशने करंडकावर नाव कोरले. यावेळची स्पर्धा सोमवारपासून (ता. २५) गोव्यात खेळली जाईल. घरच्या मैदानावर यजमान संघ गतवैभवासाठी प्रयत्नशील असेल..स्पर्धा फातोर्डा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर खेळली जाईल. भारताचा समावेश ब गटात आहे. त्यांचा पहिला सामना सोमवारी संध्याकाळी मालदीवविरुद्ध होईल, तर बांगलादेशविरुद्धची लढत ३१ मे रोजी खेळली जाईल. गटातील पहिले दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. अ गटात भूतान, नेपाळ, श्रीलंका हे संघ आहेत. अंतिम सामना ६ जून रोजी खेळला जाईल..भारताने अखेरच्या वेळेस २०१९ मध्ये ही स्पर्धा जिंकली होती. २०२२ व २०२४ मध्ये दोन्ही वेळेस अंतिम लढतीत नेपाळला हरवून बांगलादेश संघ विजेता ठरला, तर भारताचे आव्हान उपांत्य फेरीत संपुष्टात आले होते. घरच्या मैदानावरील स्पर्धेसाठी भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक क्रिस्पिन छेत्री यांनी २३ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. मात्र, हुकमी स्ट्रायकर मनीषा कल्याण साखळी फेरीतील दोन्ही सामन्यांस मुकणार आहे. कारण मनीषा सध्या पेरु देशातील अलियान्झ लिमा या संघाची सदस्य असून, फिफा आंतरराष्ट्रीय विंडो एक जून रोजी खुला झाल्यानंतर ती भारतीय संघात दाखल होऊ शकेल..यावर्षी मार्च महिन्यात ऑस्ट्रेलियात झालेल्या एएफसी महिला आशिया कप फुटबॉल स्पर्धेत भारत व बांगलादेश संघाने भाग घेतला होता, तर नेपाळला थोडक्यात संधी हुकली होती. तिन्ही सामने गमावल्यामुळे भारत व बांगलादेशचे आव्हान गटसाखळीत संपुष्टात आले होते. मात्र, आशिया करंडक स्पर्धेतील अनुभव या दोन्ही संघांसाठी गोव्यात खेळताना महत्त्वपूर्ण असेल..SAFF Women's Championship स्पर्धेची फिफा क्रमवारीनुसार गटवारी जाहीर; भारत अन् गतविजेते बांगलादेश एकाच गटात.भारताचा सीनियर महिला संघगोलरक्षक ः पान्थोई चानू एलंगबाम, रिबान्सी जामू, श्रेया हुडा, बचावपटू ः अस्ताम ओरेओन, ज्युली किशन, निर्मला देवी फान्जौबाम, पूर्णिमा कुमारी, रंजना चानू सोरोखैबाम, सरिता युमनम, थोईबिसाना चानू तोईजाम, मध्यरक्षक ः अवेका सिंग, जसोदा मुंडा, प्रियंका देवी नाओरेम, सॅन्फिडा नाँग्रुम, संगीता बासफोर, शिल्की देवी हेमाम, आघाडीपटू ः ग्रेस डांगमेई, करिष्मा शिरवईकर, लिंडा कोम सेर्तो, पी. मालविका, मनीषा कल्याण, प्यारी शाशा, सौम्या गुगुलोथ. मुख्य प्रशिक्षक ः क्रिस्पिन छेत्री, सहाय्यक प्रशिक्षक ः सुजाता कर व निवेथा रामदोस, गोलरक्षण प्रशिक्षक ः मारियो आगियर, स्ट्रेंग्थ अँड कंडिशनिंग प्रशिक्षक ः अमित यादव..दृष्टिक्षेपात...स्पर्धेची यंदा आठवी आवृत्ती, पहिली स्पर्धा २०१० मध्येभारत सर्वाधिक ५ वेळा विजेता ः २०१०, २०१२, २०१४, २०१६, २०१९बांगलादेश २ वेळा विजेते ः २०२२, २०२४.