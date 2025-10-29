क्रीडा

SAKAL IMPACT : ... अखेर ‘एमओए’चे महासचिव नामदेव शिरगावकरांवर गुन्हा; पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार; खेळाडूंच्या आंदोलनाला यश

FIR filed against MOA Secretary Namdev Shirgaonkar: महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त विवेक मासाळ यांच्याकडे नामदेव शिरगावकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
सकाळ डिजिटल टीम
FIR against Maharashtra Olympic Association Secretary Namdev Shirgaonkar: अहिल्यानगर- महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे (एमओए) महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून अखेर पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त विवेक मासाळ यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने वारंवार हिशेब सादर करण्यास सांगितले होते; मात्र त्यांनी ती मुदत संपल्यानंतरही हिशेब सादर केलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप उत्तमराव भोंडवे यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली.

