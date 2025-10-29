SAKAL IMPACT : ... अखेर ‘एमओए’चे महासचिव नामदेव शिरगावकरांवर गुन्हा; पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार; खेळाडूंच्या आंदोलनाला यश

FIR against Maharashtra Olympic Association Secretary Namdev Shirgaonkar: अहिल्यानगर- महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचे (एमओए) महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून अखेर पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त विवेक मासाळ यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने वारंवार हिशेब सादर करण्यास सांगितले होते; मात्र त्यांनी ती मुदत संपल्यानंतरही हिशेब सादर केलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप उत्तमराव भोंडवे यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली..महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त विवेक मासाळ यांच्याकडे नामदेव शिरगावकर यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. भोंडवे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले, की महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन ही राज्यातील सर्व खेळांची प्रमुख संघटना असून, ती भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनशी संलग्न आहे. या संघटनेचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी स्वतःचे नातेवाईक आणि जवळच्या व्यक्तींना एकत्र करून अनेक खेळ संघटना स्थापन केल्या असून, त्या संघटनांमार्फत आर्थिक देवाणघेवाण केली जात असल्याचा आरोप आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी अपहार करून स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरण्याची ही त्यांची पद्धत असल्याचे भोंडवे यांनी म्हटले आहे. .महाराष्ट्र शासनाने नॅशनल गेम्ससाठी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनला मोठा निधी दिला होता. सप्टेंबर २०२२ मध्ये नॅशनल गेम्ससाठी तीन कोटी ५० लाख रुपये, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गोवा नॅशनल गेम्ससाठी चार कोटी रुपये आणि जानेवारी २०२५ मध्ये उत्तराखंड नॅशनल गेम्ससाठी चार कोटी ९५ लाख रुपये, असा एकूण १२ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी शासनाने दिला होता; परंतु या खर्चाचा योग्य हिशेब शिरगावकर यांनी शासनास सादर केलेला नाही. यामुळे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने २६ सप्टेंबर रोजी शिरगावकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून ३ ऑक्टोबरपर्यंत हिशेब सादर करण्यास सांगितले होते; मात्र त्यांनी ती मुदत संपल्यानंतरही हिशेब सादर केलेला नाही. .पुण्यातील आंदोलनाला यशपार्श्वभूमीवर संदीप भोंडवे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. २७) महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघ आणि काही खेळाडूंनी पुण्यातील पोलिस आयुक्तालयासमोर आंदोलन केले. आंदोलनात महासचिवांवर गुन्हा दाखल करून योग्य तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेवटी पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.